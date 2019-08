Gobierno denunciará a colegio por cobrar 10 mil pesos para ingresar

VILLAHERMOSA.- El gobierno de Tabasco interpondrá una denuncia penal por prácticas ilegales en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) número 32.

De acuerdo con las autoridades, en el plantel pedían cobros a cambio de que jóvenes pudieran estudiar ahí.

Le pedían dinero

Se busca que la Secretaría de Educación estatal (Setab) dé seguimiento al caso, se investigue y castigue a los responsables de esos actos de corrupción, comentó el gobernador Adán Augusto López Hernández.

Según explicó, una persona le solicitó directamente ayudar a su hija, con promedio de 10 de calificación, para que pudiera estudiar en ese centro.

Al hablar con la directora del plantel, Elénica Álvarez Hernández, le respondió que no había manera.

Tras comentarle al papá que no pudo interceder por la joven, éste le respondió que un trabajador del Cbtis le pidió 10 mil pesos a cambio de que su hija ingresara a la escuela. Él pagó y a los tres días la menor ya estaba inscrita.

Plantel con mucha demanda

El mandatario refirió que no puede señalar a alguien en particular ni que la directora del plantel esté inmiscuida en el caso, pues no tienen aún todos los datos de la investigación.

López Hernández mencionó que el Cbtis número 32 es de los más cotizados en nivel medio superior en la entidad debido a su organización.

“Ahora me entero que abajo hay gente que pide hasta 25 mil pesos, y hay personas que sí lo dan porque entran”, comentó.

Por tanto, apuntó que presentarán la denuncia penal y entregará el expediente al titular de la Setab, Guillermo Narváez Osorio, para que se investigue y se terminen esas prácticas de corrupción.