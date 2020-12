Gobierno Federal ''engañó'' sobre la situación en CDMX, acusa NYT

NUEVA YORK.- Bajo el título "México engañó a los ciudadanos sobre la severidad del coronavirus en su capital", The New York Times acusa al Gobierno mexicano de ocultar a los ciudadanos la gravedad sobre la situación del coronavirus.

Señala que a fin de mantener en marcha la actividad económica en la capital del país se cambiaron los criterios que las propias autoridades habían fijado.

El diario estadounidense señala que a comienzos de diciembre; México registraba ya indicadores que deberían haber situado a la ciudad en el color rojo (riesgo máximo) en el semáforo epidemiológico creado por las autoridades del país para decidir la imposición de restricciones.

The Mexican government misled the public about the coronavirus outbreak in Mexico City.



Its own data should have triggered a lockdown of the capital in early December.



Instead, the govt kept the city open for two busy shopping weeks



Our investigation: https://t.co/v7V7o2lzrV