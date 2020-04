Golpe al sector terciario

Pérdida de 243 mil millones de pesos en fase uno

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, aseguró que en la primera fase de la epidemia el sector terciario ya perdió 243 mil millones de pesos, y se teme la pérdida de empleos, “aunque aún no estamos en la etapa de despidos masivos”.

En videoconferencia de prensa conjunta con el CCE, López Campos reiteró que el sector terciario, restaurantes, hoteles y turismo, son los más vulnerables, y se teme que de las Mipymes formales, al menos 80% de ellas enfrente problemas económicos “y es ahí donde pensamos que se tendría una gran cifra de despidos”.

Explicó que el cierre de negocios es necesario para cumplir con el plan de sanidad exigido por las autoridades, pero paralelo a ello no hay un plan de apoyo para darle liquidez a estas empresas, y que de no apoyarlas una vez que termine la contingencia no estarán en posibilidades de recuperarse y abrir sus negocios.

Recordó que en la epidemia de la AH1N1 la planta productiva tardó en reponerse más de un año.

Propuso entonces ofrecer capital a través de la banca de desarrollo y se otorgue el diferimiento de pagos de las obligaciones, “así sugerimos la prórroga en materia de impuestos y de prestaciones sociales como el Seguro Social y el Infonavit y de los pagos como luz y agua”.

“Esperábamos (en el informe que se presentó el domingo) medidas de apoyo, esto independientemente de los incentivos a la inversión, los incentivos fiscales que se pudieran dar y que pudieran a contribuir a nuevas plazas de trabajo. Esto fue lo que hizo falta y esperamos que haya una rectificación”.

Lo que se trata, apunto López Campos, “no es de salvar a las empresas, sino rescatar el empleo y la planta productiva nacional para reactivar la economía”.

