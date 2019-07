Grupo Alemán compra la mitad de Televisa Radio

CIUDAD DE MÉXICO.- Corporativo Coral, empresa de la familia Alemán, desembolsará mil 248 millones de pesos como contraprestación por la adquisición de 50% de Radiópolis que posee Televisa.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Televisa informó que recibirá un dividendo de 200 millones de pesos aproximadamente.

“La venta de la participación accionaria de Televisa en Radiópolis es parte de los planes previamente anunciados por la compañía para deshacerse de ciertas operaciones no estratégicas a efecto de concentrar sus recursos en sus activos de contenido y distribución”, detalló la televisora.

Actualmente, Sistema Radiópolis cuenta con 17 estaciones de radio en México que representaban menos de 2% de los ingresos de Televisa. La empresa puntualizó que la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dijo que Televisa encontró un comprador “amigo”, pues la familia Alemán fue fundadora de la radio, así como socia y amiga de la empresa. “Esto puede ayudar a Interjet a tener una plataforma de publicidad segura y tratar de hacer negocios con esta nueva unidad”, agregó el experto.

Sin embargo, Televisa se desprende de la tradición y del medio que la vio nacer, por lo que ya no se puede decir que es una empresa de medios sino “de algunos medios”, comentó Bravo.

La XEW, que fuera la precursora de Televisa Radio, comenzó operaciones en septiembre de 1930, lo que significa que lleva 89 años de operaciones en el país en manos de la televisora. Con el paso del tiempo, XEW se sumó a otro grupo de estaciones que conformaron Radiópolis de Televisa.

En octubre de 2001, la televisora dio a conocer un acuerdo con Grupo Prisa de manera que la empresa de origen español adquirió 50% de Radiópolis a través de una inversión de 50 millones de dólares y una aportación de capital de 10 millones.

Las 17 estaciones que tendrá Corporativo Coral incluye tres señales de radio de AM y tres de FM en la Ciudad de México; tres de AM y dos de FM en Guadalajara; una de AM en Monterrey; una de FM en Mexicali; un combo de AM y FM en San Luis Potosí; una de FM en Veracruz; una de FM en Ensenada, y una de FM en Puerto Vallarta, de acuerdo con el reporte anual de Televisa.

Este año se prevé que inicien operaciones en FM las estaciones que actualmente operan en AM en Monterrey y Guadalajara. Entre estaciones propias y afiliadas, Radiópolis tiene 80 estaciones y Televisa estima que alcanzan 22 estados en el país. Los programas de radio de la red de estaciones llegan a alrededor de 62% de la población de México. Entre las estaciones insignia de Televisa Radio se encuentran W Radio, W Deportes, la Ke Buena y Los 40.