La Estrategia Nacional contra las Adicciones del Gobierno federal, presentada en mayo, considera la participación de instituciones como las secretarías de Gobernación, Educación, Salud, Economía, Trabajo, Bienestar y Seguridad Pública, así como el IMSS y el Issste.

En la presentación, a cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, el 14 de mayo, no se mencionó a los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos (AA), Al-Anon y Alateen.

En la práctica, algunas instituciones de Salud ya se aprovecha la experiencia de estos grupos de rehabilitación y prevención en la atención del alcoholismo y otras adicciones, con la ventaja de que no se centran solo en los consumidores, sino también en familiares y amigos que resultan afectados por la convivencia con los enfermos.

Por ejemplo, en Mérida y otras ciudades, en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), el trabajo de los psicólogos y otros profesionales se refuerza con grupos de AA, Al-Anon y, en algunos casos, Alateen, que sesionan una vez a la semana dentro de esas instituciones.

Las tres asociaciones se enfocan en la atención del alcoholismo como una enfermedad. Su eficacia es reconocida por cada vez más profesionales en todo el mundo. Su terapia se basa en la ayuda mutua con base en los 12 Pasos de AA, los cuales también se utilizan para otro tipo de adicciones.

A continuación, un resumen del enfoque de AA, Al-Anon y Alateen, según los respectivos preámbulos que utilizan en sus reuniones:

Alcohólicos Anónimos

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo”.

“El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

“AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”.

Grupos de Familia Al-Anon

“Los Grupos de Familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común.

“Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación”.

“Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni institución; no toma parte en controversias; no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros.

“En Al-Anon perseguimos un único propósito: ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 Pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico”.

Grupos de adolescentes Alateen

“Alateen, parte de los Grupos de Familia Al-Anon, es una hermandad constituida por jóvenes cuya vida ha sido afectada por el alcoholismo de un familiar o un amigo íntimo. Nos ayudamos mutuamente compartiendo nuestras experiencias, fortaleza y esperanza.

“Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a la familia desde el punto de vista emocional y, a menudo, físicamente”.

“Aunque no podemos cambiar ni controlar a nuestros padres, podemos desprendernos emocionalmente de sus problemas y aún seguir amándoles”.

“No discutimos sobre religión ni nos comprometemos con ninguna organización ajena. Nuestro objetivo primordial es solucionar nuestros problemas. Tenemos sumo cuidado en proteger el anonimato de cada miembro, al igual que el de todos los miembros de Al-Anon y AA.

“Aplicando los 12 Pasos a nosotros mismos, empezamos a crecer mental, emocional y espiritualmente. Estaremos siempre agradecidos a Alateen por brindarnos un programa tan maravilloso y saludable para disfrutarlo y seguirlo en nuestra vida”.- Megamedia con información AA, Al-Anon y Alateen