Guerra de los Pasteles 2.0 en Chihuahua; pelea se vuelve viral (vídeo)

CHIHUAHUA.- Una nueva versión de la Guerra de los Pasteles hará que muchos olviden todo lo que aprendieron en la primaria. Un vídeo que ya está en las principales tendencias de este martes muestra a los clientes de un Costco de Ciudad Juárez peleándose a golpes luego de que la tienda puso limitaciones en la venta de pasteles.

El Diario de Juárez publicó que el supermercado solo estaba vendiendo dos pasteles por membresía, causando el enojo de los clientes que compran al mayoreo y se dedican a revender estos productos.

Tras anunciarse la medida, un grupo de manifestantes se dio cita en el lugar para quejarse de las restricciones y entonces inició la pelea.

El motivo: un grupo de personas le reclamó a otro por llevar más pasteles en su carrito del súper.

El enfrentamiento llegó hasta los golpes y, como en internet este tipo de hechos no pasan desapercibidos, bautizaron el conflicto como: “La Guerra de los Pasteles 2.0”.

La Navidad se acerca y los internautas reportaron largas filas para acceder a los supermercados de diferentes partes de la República. En fotos y vídeos que circulan en redes sociales se observan multitudes esperando su turno para ingresar a las tiendas.

En Ciudad de México, que actualmente está en semáforo rojo como medida para disminuir la saturación hospitalaria, restringieron la venta de juguetes para evitar aglomeraciones.

No manchen la fila al Costco está hasta la calle, no way!! 🥺😱 estamos en rojo pero todos queremos comprar, estoy hasta la shit de esta madre pic.twitter.com/WVeY5BSvvm