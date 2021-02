Habla presunta víctima de Salgado Macedonio: "Me aventó cien pesos"

MÉXICO.- Basilia Castañeda decidió romper el silencio y acusó a Félix Salgado Macedonio de violación.

En entrevista con Grupo Fórmula, Castañeda dijo que tenía 17 años cuando fue abusada por el candidato a gobernador de Guerrero por Morena.

En 1998, Basilia salió con su novio en Técpan de Galeana con destino a Chilpancingo. Sin embargo, su pareja sentimental la abandonó en Acapulco por razones personas y ella no tenía dinero para volver.

Como su novio le dijo que se reuniría con Félix Salgado Macedonio, ella pensó que sería buena idea pedir su ayuda para regresar a casa.

“Llego a su casa y me abre la puerta una escolta o guarura, yo en ese momento no conocía. Me dice que sí, que pase… después que paso le digo, oiga señor, necesito que si usted no va a ir a la reunión a donde iba a ir mi pareja, si usted me puede prestar 100 pesos”.