Habrá impugnación

Margarita Zavala y Felipe Calderón, ahora al tribunal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de que el viernes el Consejo General del INE le negó el registro como partido político a la organización México Libre, la excandidata presidencial y una de sus dirigentes, Margarita Zavala, anunció que de inmediato acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) a impugnar esta decisión, que llamó “absurda”.

En un vídeo que subió a sus redes sociales la madrugada de ayer, Margarita Zavala acusó que el Consejo General del INE discutió su registro sin poner toda la información completa en la mesa y después de un año y medio de iniciado el proceso, a última hora se cambiaron las reglas del juego para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre.

En su vídeo de más de dos minutos dijo que esta decisión no la merecen y que les asiste la razón y el derecho, incluso recordó que desde hace días advirtieron la estrategia desde el gobierno federal de cerrarle el paso a México Libre.

Dijo que la razón es que esta organización “se está constituyendo en la verdadera oposición que tanta falta le hace a México, frente a un gobierno cada vez más autoritario”.

“Por supuesto que impugnaremos con firmeza esta decisión absurda porque no lo merecen ustedes, porque no lo merece el país y porque nos asiste la razón y el derecho... Seguiremos adelante, con más fuerza, defenderemos el derecho a organizarnos de cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas y venceremos en las elecciones del 2021”, afirmó Margarita Zavala.

Aseguró que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre, a través de la aplicación clip, están totalmente identificados, y afirmó que es falso que no lo estén. Dijo que si el INE dudará de su identidad, tuvo siempre y tiene aún la atribución de corroborarla con los bancos.

Aseguró que de cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo, como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió además copia de la credencial para votar y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante, dijo.

Margarita Zavala le aclaró al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella y no Felipe Calderón, su marido, encabeza México Libre, y lo acusó de presionar al INE para negarle el registro y ahora al Tribunal Electoral de la Federación.

“Sr Presidente, México Libre lo encabezo yo, no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres, y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar”, escribió Margarita Zavala en Twitter en respuesta al mensaje de López Obrador de ayer.

“Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México”, añadió la excandidata presidencial.