“Hacían su agosto” con la luz

AMLO ofrece no permitir alza en la tarifa eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en sexenios pasados empresas privadas generadoras de electricidad “hacían su agosto” al cobrar gastos excesivos a la población, y reiteró que mientras él esté en la Presidencia no aumentará el precio de la luz en términos reales.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que se investigará aquellos casos de recibos de luz donde haya cobros altos de consumo.

“Voy a cumplir mi compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales, eso fue mi compromiso, no va a aumentar y si hay recibos ‘locos’, ‘despistados’, ‘trastornados’, ‘desquiciados’, los vamos a atender para que se vuelvan ‘cuerdos’; vamos a hacer la investigación para ver qué está sucediendo”.

“Pero la instrucción es que no aumente, el precio de la luz en términos reales, y no ha aumentado desde que estoy como Presidente. No es como antes, por eso calienta, porque quieren confundirnos. Antes aumentaba constantemente el precio de la luz, pero, ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz si las empresas particulares que venden electricidad a la CFE siempre hacían su agosto y ellos mandaban?”. AMLO agregó, sin dar su nombre, que una empresa extranjera se convirtió en un monopolio del sector eléctrico al tener el 35% del control de toda la energía eléctrica de particulares y contrató a quien ese momento era secretaria de Energía, la convirtió en empleada y a un expresidente lo convirtió en miembro de su Consejo de Administración.

“La verdad independientes de lo inmoral, es una vergüenza, eso no sucede en otros países, entonces si ellos mandaban, pues podían decidir cobrar más por la luz, pero como ya no mandan, entonces pues podemos garantizar que no aumente el precio de la luz. Ese es mi compromiso no va aumentar el precio de la luz”.

López Obrador pidió a la población mexicana ahorrar en el consumo de luz y gasolinas, pero también moderar el uso de agua y la compra de automóviles, y decir “no a la frivolidad y al consumismo”.

No al despilfarro

El presidente Andrés Manuel López Obrado convocó a evitar el despilfarro.

Ahorrar en todo

“Convoco a que ahorremos todo, luz, que no gastemos de más, que ahorremos gasolina, agua, la luz. Lo podemos hacer, esto es también parte de la nueva normalidad, sobre todo pensar que en algunos casos son recursos no renovables, como los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica, combustóleo, gas”.

Apagar la luz

“Entonces, hay que apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental, usar el vehículo también para lo fundamental; los carros muy grandes gastan mucha gasolina”.