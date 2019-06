“Hacían su negocio”

AMLO dice que el Fonden “era un barril sin fondo”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer la intervención de la Secretaría de Marina (Semar) para atajar el problema de la masiva llegada del sargazo a playas del Caribe en vez de contratar empresas privadas.

El mandatario declaró ayer en su conferencia que en el pasado se utilizaba el tema del sargazo para hacer negocios en el gobierno.

“Aunque parezca increíble, eran capaces de declarar estado de emergencia para que entrara el programa del Fonden (Fondo de Atención a Desastres). Era un barril sin fondo el Fonden, porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa”, explicó el mandatario.

Añadió que, como resultado, había “toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo, láminas, despensas, catres, y todo manejado por la Secretaría de Gobernación; eran miles de millones de pesos”.

El presidente López Obrador cuestionó la necesidad de contratar empresas privadas que atiendan el problema cuando México cuenta con “una institución tan profesional como la Marina, que tiene embarcaciones, que tiene aviones para tomar fotografías para saber qué está ocurriendo en el mar, para hacer estudios”.

“Además, (cuenta con) profesionales, con marinos responsables. ¿Por qué no la Marina se hace cargo del problema, que surge porque se permite la utilización masiva de agroquímicos que van al mar y producen este fenómeno”, manifestó.

Pacificación

En otro tema, el mandatario anunció que el lunes próximo en el Zócalo capitalino hará un llamado a conseguir la paz con la participación de todos los ciudadanos, y descartó excluir a los grupos religiosos porque se trata de un llamado amplio.

“Seguiremos manteniendo buenas relaciones con las iglesias en el marco de la libertad religiosa y todo el que quiera apoyar para lograr la paz es bienvenido, es una convocatoria abierta, amplia”, declaró.

Al ser cuestionado sobre el Estado laico y el trato de su gobierno a las asociaciones religiosas, López Obrador adelantó que tratará ese tema durante el informe público con el que conmemorará el primer año de su triunfo en las elecciones.

“No hay violación al Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o no creer”, explicó el morenista.

Agregó que si en las logias se fortalecen los valores, lo celebra, al igual que si se promueven en una asociación civil, de agnósticos o de ateos.

Delegación Funcionarios

El canciller y el secretario de Hacienda encabezan la delegación mexicana en la cumbre del G20.

Ausencia

La participación de México en dicho evento está marcada por la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Circunstancias

El mandatario federal explicó en una carta que su inasistencia es “por las circunstancias” en el tema de la migración.

Representación

El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, asistirán a la cumbre a nombre de López Obrador.