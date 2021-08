Hallan a una niña en Veracruz: podría ser Zoé, desaparecida en 2015

SAN LUIS POTOSÍ.- A seis años de la desaparición de la niña Zoé Zuleica Torres Gómez, su madre Carolina Gómez dio a conocer que hay una niña con la edad y características similares a las de su hija bajo el resguardo del DIF Estatal de Veracruz, por lo que busca el apoyo de las autoridades para poder reunirse con ella y realizarse una prueba de ADN para comprobar que se trata de su pequeña.

"Solo hay un audio y una llamada en donde me dicen que no es Zoé; pero eso para mí no es suficiente, yo quiero ir a ver a la niña, para sacarme la duda y la incertidumbre. A mí me llegó la notificación en el mes de junio, me mandan la foto y la edad de la niña, yo se las mandé al ministerio público que lleva el caso de mi niña", explicó.

Añadió que ha estado insistiendo de una y otra forma con la gente de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se pueda entrar en contacto con las autoridades veracruzanas y llevar a cabo este acercamiento; pero todo ha sido muy lento "me dicen que la niña dijo que su nombre es María Magdalena y que la echaron a la calle por su padrastro; pero eso para mí no es suficiente, yo necesito verla para saber si es mi hija o no".

Dijo además, esperar que ojalá y esta niña que está en Veracruz sea verdaderamente Zoé y que al fin de cuentas pueda terminar esta pesadilla; pero si le ha extrañado que contrario a otros casos sospechosos de niñas que pudiesen ser Zoé, si le han permitido verlas casi de inmediato y en este caso se han negado e insisten en que no puede verla y que primero se haga una prueba de ADN "yo necesito verla, no me voy a rendir" señaló.