Hallan en fosa clandestina cadáver del activista Arnulfo Cerón

MÉXICO.- El activista mexicano Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña de Guerrero y desaparecido desde el 11 de octubre pasado, fue hallado muerto este miércoles, informó el gobierno estatal.

El cuerpo de Cerón Soriano se localizó en una fosa próxima a la carretera Tlapa–Metlatónoc, cerca de la comunidad de Igualita, indicaron el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos.

El fiscal dijo que durante la investigación de la desaparición del activista se detuvo como probables responsables a Teresa “N”, el pasado 23 de octubre; y Jorge “N” alías la “Chiva”, el 6 de noviembre; además se capturaron cuatro sospechosos más.

Cerón Soriano, de 47 años, fue defensor de los derechos humanos, de los comerciantes y de los pueblos indígenas de la región de la Montaña Alta de Guerrero; y también apoyó la lucha de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Recordó que, desde el momento en que desapareció, los compañeros del Frente Popular de la Montaña salieron a buscarlo; “y en medio de tantas amenazas y acciones contrarias a su lucha, los compañeros se han mantuvieron en pie de lucha para exigir su localización y presentación con vida a las autoridades estatales y municipales”.

“No podemos permitir más desapariciones de personas; esto no debe seguir sucediendo; el asesinato de Arnulfo no puede quedar olvidado“, apuntó Barrera.