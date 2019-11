Bolsas con cuerpos

Hallan mensajes contra criminales en Nuevo León

MONTERREY (EFE).— Siete bolsas con restos humanos fueron localizadas en un barrio del norte de Monterrey, Nuevo León, junto con un presunto mensaje del crimen organizado, informó un portavoz de la Fiscalía estatal.

“Se recibió un reporte a la Central de Radio sobre bolsas con restos humanos y al llegar los agentes observan 7 bolsas negras con una cabeza y dorso, así mismo un cartulina con un mensaje”, precisó Mario Pérez, vocero de la Fiscalía de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos descuartizados pertenecen a al menos una mujer y dos hombres.

El mensaje que apareció junto a las bolsas estaría firmado por la Tropa del Infierno, el grupo de sicarios que forma el brazo armado del Cartel del Noreste (CDN), los antiguos Zetas.

En el texto escrito va una serie de amenazas contra otra facción que también se desprendió de los Zetas y que controla algunos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey.

El mensaje destaca que los integrantes de los Zetas Vieja Escuela se dedican a extorsionar a los negocios y a vender la droga conocida como cristal e impiden que el CDN venda el producto.

Desde principios del presente año, las dos facciones que salieron de los Zetas han mantenido una disputa por el control de la zona metropolitana de Monterrey, donde habitan unos más de 4 millones de ciudadanos.

La facción del Cartel del Noreste y su Tropa del Infierno tienen su sede en la fronteriza Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se registró una ola de violencia.

El lunes circuló un mensaje de La Tropa del Infierno a los ciudadanos de Nuevo Laredo en el cual amenaza a la población de tomar acciones violentas si los ven “jugándole al reportero”.

La amenaza comenzó a circular primero en redes sociales y en mensajes de Whatsapp, debido a que el CDN tiene prohibido a los ciudadanos que tomen vídeos, fotos o circulen mensajes para denunciar los hechos violentos que suceden en esa ciudad fronteriza.

Ya en otras ocasiones, integrantes del CDN han detenido, golpeado y desnudado a ciudadanos a quienes los obligan a caminar por las calles con leyendas pintadas en su cuerpo.

Cárteles

La violencia aumenta en Nuevo León porque surgen nuevos cárteles.

Nuevos grupos

El repunte de la violencia en Nuevo León se debe a la formación de al menos tres nuevos grupos de la delincuencia organizada, así lo afirmó Aldo Fasci, secretario de seguridad de Nuevo León, al ser cuestionado sobre las 15 muertes violentas de los últimos días.

Se reserva el nombre

De acuerdo con el funcionario, 12 asesinatos están relacionados con el crimen organizado pero no corresponden a los cárteles tradicionales. Sostuvo que continuará con su decisión de no revelar los nombres de las agrupaciones delictivas, “con tal de no darles publicidad”.