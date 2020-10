Hanna, Diego y Jair sí sabían lo que pasó con Jessica y por qué

El expediente leído en la audiencia atendida por el juez Fernando Hernández sobre el caso de Jessica González, en la causa penal 1404/2020 por el delito de feminicidio, revela que los amigos de Diego Urik “N”, así como Hanna S., tenían conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el reporte citado por Regenación, fueron expuestos de manera cronológica los hechos del día en que Jessica perdió la vida, las causas de muerte, así como los motivos que llevaron al presunto feminicida a acabar con la vida de la joven maestra de 21 años. Sus padres estuvieron presentes en la lectura del expediente.

Con información de testigos, se pudo situar a Diego en el lugar de los hechos, toda vez que los padres de Jessica no sabían de su relación. Sus amigas fueron quienes alertaron de la relación que Jessica tenía con Diego, siendo que éste la buscaba únicamente para tener relaciones sexuales, mientras ella buscaba una relación formal.

Jessica fue abusada y golpeada hasta morir

El día 21 de septiembre, el último día que se le vio con vida, Diego pasó por Jessica y fueron a su casa, ahí tuvieron una discusión respecto a la postura de la joven, que llevó a su victimario a propinarle al menos 31 golpes, uno de ellos en la cabeza, que fue lo que terminó con su vida.

“La necropsia reveló diversas lesiones exteriores en la frente, mejillas, ojo derecho, boca, labios, cuello, hombros, tórax, fosa iliaca, abdomen, muslos, región lumbar, antebrazo y piernas. Además están las lesiones interiores en la vagina y el edema cerebral que le provocó la muerte”, cita el medio.

Hanna ayudó a deshacerse de evidencias

En la corte se dio a conocer que Diego llamó a Hanna y al llegar a casa del joven de 18 años notó que el auto estaba sucio y en él había una bolsa de plástico grande. La joven refiere a que él nunca le dijo lo que había hecho.

Es capturado en Jalisco Diego Urik Mañon Melgoza, presunto responsable del Feminicidio de #JessicaGonzalez. Adrián López Solis titular de la @FiscaliaMich, indica que el ahora detenido fue interceptado afuera de un hotel de baja calidad. pic.twitter.com/hsKTWCXGIy — Célula Puebla (@CelulaPuebla) October 1, 2020

Hanna se quedó con él hasta la madrugada cuando él le pidió que lo acompañara en auto. En un momento, él sacó de la bolsa un bolso de mano que tiró por la ventana.

La joven dice que en la mañana le pidió a Diego que la lleve a casa y entonces pasaron al autolavado, donde él pidió el servicio más completo, con especial énfasis en la cajuela. Él ya no regresó por el vehículo, algo que después quedaría grabado en vídeo.

''Yo no te voy a ayudar con tus ma...''

En sus declaraciones, José Jair y Diego SR confesaron que Diego “N” los buscó por ayuda como muestra de que eran “verdaderos amigos”.

“Se fueron a comer unos tacos a ‘El Infierno’ y luego se percataron que Jessica yacía inmóvil en la cajuela del carro, Diego les pidió que le ayudaran a deshacerse del cuerpo. Refieren que Diego traía rasguños en los hombros, y que el cuerpo de Jessica estaba envuelto en una manta de color turquesa. Diego le dijo a Jair, ‘ayúdame’ y él –según el testimonio- le respondió ‘yo no te voy a ayudar con tus mamadas’”.

Tales declaraciones supondrían que las capturas de pantalla de las supuestas conversaciones entre los amigos de Diego y su conocimiento del hecho eran reales. No obstante, como testigos, la autoridad probablemente no los vincule como cómplices.

La defensa intentó pedir que no se tipifique el caso como feminicidio, toda vez que una particular forma en la que el cuerpo se encontró “fue causa del arrastre”, no obstante, el juez y los fiscales determinaron que la violación y el consecuente abandono del cuerpo en un paraje con intenciones de exposición eran causa suficiente, y no el presunto “detalle”.