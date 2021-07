Hanna Jaff revela audios racistas de Henry contra mexicanos

MÉXICO.- La ruptura entre Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon, miembro de la realeza británica, sigue generando revuelo, pues ahora se filtraron unos audios que probarían el racismo del que habría sido víctima la mexicana.

La empresaria compartió varias grabaciones en las que asegura que su expareja y su familia arremetieron contra los mexicanos con varios comentarios despectivos.

En los audios que concedió a la revista Quién, luego de que Henry Roper-Curzon hizo polémicas declaraciones para Daily Mail, asegurando que Hanna no era lo que él creía, se escucha presuntamente a Henry, a su padre David y a su madre Lucinda, quienes se refieren a los mexicanos como plebeyos.

Presuntamente, Henry se habría casado con ella para salvar la casa de su familia en Pylewell Park, por lo que a su padre (David) se le escucha decir:

“Ella va a tener que cumplir porque solo tengo que hacer una llamada telefónica y acabamos con ella”, a lo que Harry contesta: “¡Sí, lo dije como amenaza!”.

Posteriormente, David revira: “Vas a tener que hacerlo, vas a tener que usar eso como una amenaza de alguna manera”, a lo que Harry reacciona: “Quiero obtener una compensación de ella”.

Después, Lucinda habría exclamado: “¡Somos superiores! ¡Plebeyos! Sí, lo somos, eso es bastante correcto”.

Henry añade: “Tommy (el hermano de Harry) me alertó sobre los mexicanos y me provocó a decir que a todos les iba a degollar la cabeza. Son todos unos plebeyos y a cortarles la cabeza.”

En las grabaciones, en cuya mayoría no parecen formar parte de la misma conversación, se escucha a Lucinda decir: “Me importa una mierda. Te casaste con una pinche mexicana”.

Y luego se oye la voz de un hombre, presumiblemente Henry, declarar:

“Todo sobre ellos me molesta, la puta raza mexicana me molesta porque son jodidamente débiles y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos. Cualquiera que jodidamente nos desafíe me molesta porque son jodidamente inferiores ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es”

La razón por la que Hanna Jaff volvió a México

Para varios medios, Hanna Jaff ha declarado que decidió separarse y regresar a México por todas esas expresiones discriminatorias y porque, dijo, buscaban aprovecharse de su fortuna para saldar sus deudas.