CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- En un grupo de Facebook, una usuaria publicó una oferta controversial: “Vendo niño es de mi hermana… si quiere el niño lo vendo en 500 pesos (SIC)”.

La mujer, residente en Tamaulipas, señaló en su mensaje que su hermana no ha pasado por él desde el miércoles pasado.

A su decir, el menor ya la tiene harta “con que quiere comer huevo com catsup. Le puse sinta para que dejará de chir pero nomas no deja de llorar” (SIC)”.

Lleva esperando tres días

La joven manda un mensaje a su hermana, de nombre María, a quien le dice que si no llega a las cinco de la tarde por el pequeño, lo venderá. “(…) dijiste k me lo degabas 3 horas y ya lleva 3 días. Escucho ofertaz, en verdad ya me tiene hasta la ma con k quiere comer” (SIC).

Ante las constantes denuncias en redes sociales, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Matamoros pidió apoyo a la ciudadanía para que proporcione información que descarte o confirme la veracidad del caso.

“Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier ley”, indicó.

“A petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pedimos proporcionar toda información anónima que nos ayude a ubicar a este tipo de personas y salvaguardar la integridad, vida y salud de los pequeños en condición de vulnerabilidad”, señaló la institución desde su cuenta de Facebook.