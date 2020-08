Hay más muertes por Covid-19 en otros países que en México: AMLO

LOS CABOS.- Al registrarse más de 50 mil muertes por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un cambio en la estrategia gubernamental en contra de la pandemia.

Aseguró que México no ha sido tan golpeado por el coronavirus y si se trata de resultados, el país se encuentra en quinto lugar de decesos en el continente americano.

"No me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas en la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, como las enfermedades crónicas.