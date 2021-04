Hija de Félix Salgado niega que lo vaya a sustituir en la candidatura

CHILPANCINGO.- Evelyn Salgado hija de Félix Salgado Macedonio atajó los rumores de que podrían registrarla como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, en sustitución de su padre.

La noche del martes, en sesión extraordinaria, por mayoría, seis contra cinco votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la decisión de cancelarle la candidatura a la gubernatura a Salgado Macedonio, por no haber presentado su informe de gasto de precampaña.

Por la mañana de este miércoles, ya a su regreso a Guerrero, Salgado Macedonio indicó que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde impugnó nuevamente la resolución del INE.

"Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria", escribió en sus redes sociales Salgado Macedonio.

Durante toda la mañana, en redes sociales y medios locales corrió la versión de que Salgado Macedonio negociaba para que Morena registrara a su hija, Evelyn Salgado como su sustituta en la candidatura a la gubernatura.

Horas después, Evelyn Salgado escribió en sus redes sociales un mensaje para negar esa versión.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", subrayó.