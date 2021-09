Hija de Ricardo Crespo se sincera: "Viví abuso de parte de mi papá"

CDMX. - A través de un video en redes sociales Valentina Crespo, quien con ayuda de su mamá denunció a su papá, Ricardo Crespo, de haber abusado sexualmente de ella, habló del tema y del duro proceso que atravesó antes de poder decir algo al respecto, con la finalidad de que otros niños que estén siendo víctimas de abuso también denuncien.

En febrero de este año el cantante fue detenido por la Fiscalía como medida cautelar pues, según un comunicado, el exGaribaldi posiblemente indujo por varios años a su hija menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico.

"Viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá. Esto fue de los cinco años y hasta los 14 años. Octubre del año pasado yo decido hablar con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano, les cuento, les pido que por favor no hagan nada al respecto, pasó menos de un mes, decidí denunciar, no fue nada fácil para mí y estuve 12 horas metida en una fiscalía hablando de mi tema por horas, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida", dijo Valentina.

Hija de Ricardo Crespo siente culpa

La menor de edad también confesó que aún ahora, a veces se siente culpable de lo que le sucedió, pero se ha vuelto más consciente sobre la importancia de distinguirse como víctima.

Ricardo Crespo niega abuso

Aunque Crespo ha declarado que ignora los hechos por los cuales se le acusa, está siendo imputado por el delito de corrupción de menores.

"Todos esos años que yo tuve guardado eso me estaba matando por dentro sola porque nadie sabía, sólo yo y él, no tenía a nadie que me ayudara, yo estaba sola luchando por dentro siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer por miedo, por caer en la manipulación, por vergüenza, por amenazas".

A sus 14 años Valentina aseguró que quiere sacar algo bueno de la situación y con su mensaje ayudar a otros niños a que no se queden callados, a ellos fue a quienes se dirigió y les aseguró que no serán juzgados si deciden hablar.

"Haberlo hablado fue como quitarte el cuchillo que tenías clavado, mil cuchillos en todo tu cuerpo, tu corazón en tu mente los sacas y paras lo que te está pasando".

Un llamado para evitar los abusos

Su mamá, María Angélica Rodríguez Cruz también ha hecho un llamado a través de redes sociales para que los padres busquen prevenir el abuso en casa. "El abuso sexual es un trauma que nunca se olvida, pero sí se supera y sana y si cada quien pone su granito de arena si nos unimos podemos hacer que deje de pasar poco a poquito", añadió Valentina.