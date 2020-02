Hijo de AMLO dice ser "junior de la 4T" en vídeo y las críticas se desatan

MÉXICO.- José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez fue el blanco de críticas luego de que se publicó un vídeo en el que se dice “junior de la 4T”.

El usuario @tumbaburross reveló la grabación. Hace unos meses se vio envuelto en polémica, pues lo señalaron como el autor de una campaña para desprestigiar a AMLO.

¡Qué wey, yo también soy Junior de la 4T!, dice López Beltrán en el vídeo que desató las críticas y que es una respuesta luego de que lo señalaron como “fifí de la 4T”.

El clip surge luego de que se publicaron fotografías de la nuera de López Obrador en las que, presuntamente, aborda un jet privado con el que acudió al Super Bowl.

Recientemente, López Beltrán se convirtió en padre por primera vez y así López Obrador conoció a su primer nieto, al que nombraron Salomón Andrés. Sin embargo, el nacimiento causó comentarios porque se realizó en un hospital de Houston, Texas.

Oiga, Lopez

Este avión no lo va a rifar?

No me diga que es el que usa su hijito para pasear a su nuerita Carolyn pic.twitter.com/JnlyeEpQOK