Hijo de Barlett, con contrato millonario adjudicado por Sedena

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adjudicó a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, un contrato por 31 millones 135 mil 708 pesos para surtir materiales de cirugía robótica.

Con base en información de portal Latinus, a pesar de que la empresa de Bartlett Álvarez ha sido sancionada en tres ocasiones por la Secretaría de la Función Pública (SFP), e inhabilitada para celebrar contratos con el gobierno federal por incumplimiento de contrato, suma siete contratos con la administración federal en lo que va de este 2021.

El caso más reciente de sanción contra la empresa de Bartlett hijo corresponde al 2020, año en que la firma fue inhabilitada por la SFP durante 21 meses por la venta de ventiladores usados y a sobreprecio al IMSS para tratar a pacientes con Covid-19.

No obstante, Cyber Robotic Solutions ha recibido a la fecha, al menos, siete adjudicaciones directas del gobierno federal.

El más reciente contrato multianual adjudicado a la Cyber Robotics Solutions es por más de 31 millones de pesos y tiene vigencia hasta junio de 2023.

Así, este contrato se suma a al menos a otros seis que en total ascienden a un monto de 66 millones 408 mil 675 pesos.

Cabe recordar que la SFP impuso tres sanciones contra la compañía de Manuel León Bartlett Álvarez -que tienen que ver con inhabilitación de contratos-, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos. Dos de las inhabilitaciones fueron publicadas en julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación y corresponden a 24 y 37 meses.

En el caso de la venta de ventiladores al IMSS, se inhabilitó a la firma de Bartlett hijo por 21 meses sin contratos con la administración federal, de la cual forma parte su padre Manuel Bartlett Díaz. El juicio de este caso sigue abierto.

No, no son diferentes. Bajo este gobierno, riesgo de corrupción en compras públicas ha crecido 59%. Se ha abierto la Ventanilla 4T para adjudicaciones directas/contratos como los otorgados al hijo de Bartlett. La mafia en el poder no se acaba; se recicla https://t.co/N6nmJePFFd