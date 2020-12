Historia de amor en un taxi: Conductor viaja con su esposa con Alzheimer

MONTERREY.- Una pasajera de un taxi en Monterrey compartió en redes sociales una emotiva historia de amor en un taxi que se volvió viral, pues el conductor viajaba con su esposa porque padece Alzheimer y "nadie puede hacerse cargo de ella".

La usuaria compartió la historia en su cuenta de Facebook, misma que otras páginas replicaron hasta volverla viral.

Según el relato de la internauta, ella esperaba un taxi cuando el conductor tocó el claxon y le preguntó si necesitaba un servicio.

“Le dije que sí, pero no me acerqué porque vi que iba una persona con él. En seguida el señor me gritó que era su esposa y, como noté que eran dos viejitos, no dudé en subirme”.

Posteriormente, el conductor le explicó a la usuaria que tenía que llevar a su esposa en el auto porque padece Alzheimer y sus hijos no quieren cuidarla.

“Me puse a pensar en cuanto debe querer el señor a su esposa para llevarla con él a su trabajo día con día. Espero que si los ven, no duden subirse con este par de viejitos”, concluyó su publicación.