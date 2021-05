La historia de Miguel Córdova: su familia "lo había enterrado"

MÉXICO.- Tras el colapso de una estructura de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, salieron a la luz varias historias de las víctimas del accidente, pero también resaltó la historia de Miguel Ángel Córdova Córdova, joven en condición de calle que vivía debajo de un puente en la estación Olivos y quien contó a "Ruido en la Red" parte de su vida y cómo vivió la experiencia la noche del incidente.

La reportera Vanessa Farías Maya de "Ruido en la Red" lo entrevistó en la "zona cero" al día siguiente del desplome de la trabe que dejó 25 muertos y más de 70 heridos.

Aquella entrevista cambiaría todo, tanto para Angie, como para Vanessa, ya que mostraron una realidad que pasa desapercibida en el día a día de la gran ciudad. En la primera entrevista y que se viralizó en redes sociales, Miguel o "Angie" como le gusta que le digan, contó que era de Tabasco y llevaba 10 años viviendo en la Ciudad de México.

Con gran elocuencia, contó que la noche del accidente él y otros compañeros que también viven en condición de calle, estaban cerca de la estructura que colapsó, pero sobrevivieron.

"Eran más o menos como las diez de la noche y se escuchó como si tronara un fierro, pero cimbró bien feo, tronó y se movió y nosotros salimos corriendo, ni siquiera pudimos sacar nuestras cobijas, cuando de repente íbamos corriendo y nos caemos porque se vino el cimbradero grande y se vio como se vino el metro hacía abajo en dos, se hundió, una desesperación de gente horrible, no le deseo a nadie que lo vea, no me gusta platicar de esto porque lo que viví fue horrible".

La familia de Miguel Córdova

La noche del 5 de mayo, un usuario de Facebook, identificado como Eusencio Córdova, aseguró que era el hermano de Miguel. En su publicación pidió ayuda para encontrarlo y compartió una fotografía.

“Soy el hermano de Miguel Ángel Córdova Córdova. Somos de Tabasco y quisiéramos solicitar su ayuda para dar con su paradero, ya que hace más de 7 años no hemos tenido noticias de él, hasta ahora que apareció en el viseo. Quisiéramos que nos ayudarán a dar con su paradero para ir por él”, escribió.

Ante la desconfianza de los internautas, la tarde del 6 de mayo Eusencio Córdova subió una fotografía de su acta de nacimiento para demostrar su parentesco.

Antes, Vane Farías Maya, quien coordina la producción audiovisual del medio Ruido en la Red, escribió en un comentario a Eusencio Córdova que había estado ese mismo día con Miguel, que le había mostrado su perfil y que éste habría asegurado que no lo conocía.

Lo habían dado por muerto

Miguel Ángel Córdova Córdova no sólo se salvó del desplome, sino que, según medios locales, lo habían dado por muerto y hasta enterrado hace más de cuatro años, en Olcuatitán, Nacajuca.

“Mi hermano salió de Olcuatitán, de nuestra casa, a la edad de 15 años. Él se fue a un seminario donde estuvo hasta 2015 y, cuando regresó, dijo que ya no iba a seguir ahí”, recordó Eusencio en entrevista con Grupo Imagen.

Dos días después de este anuncio, Miguel Ángel dijo que tenía que viajar a la Ciudad de México para arreglar un asunto. Uno o dos días después de que se fue, recibieron una llamada en la que les informaron que jamás arribó al sitio.

“Quince días después de buscarlo, la Fiscalía nos notificó que se había encontrado un cuerpo con todas las características. Nos pidieron que lo fuéramos a identificar”.

En el sexenio anterior, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) relacionó el nombre de Miguel con el cadáver descuartizado de una persona en Villahermosa. Los familiares, entrevistados por El Heraldo de Tabasco, precisaron que la Fiscalía nunca entregó pruebas de que los restos encontrados pertenecían al joven, pero lo sepultaron.

Fuentes policiales, citadas por el medio mencionado, revelaron que la Fiscalía alista una investigación para tratar de conocer a quién pertenecen los supuestos restos entregados a los familiares de Miguel.

Conquistó las redes de todo México

El "elocuente joven que conquistó las redes de todo México", como lo describe Vanessa, efectivamente había captado la atención tras la entrevista en la que habló incluso de política al señalar que las autoridades solo "buscan llenarse los bolsillos" antes que comprar materiales de buena calidad para evitar tragedias como la del pasado lunes.

De ese primer encuentro, creció el interés por saber más de Angie (Miguel), por lo que Vanessa y sus compañeras se dieron a la tarea de buscarlo en la zona de la estación Olivos. Luego de tres horas lograron dar con él y contarle sobre lo que estaba sucediendo a partir de la entrevista del día anterior.

Lo invitaron a comer y ahí platicaron de varias cosas, muchas muy íntimas y también su miedo. "Dijo que había gente aprovechada que le decía cosas por conveniencia", señaló la reportera en Twitter.

La vida de Miguel

De ese encuentro se desprende una segunda entrega de Ruido en la Red en la que Angie cuenta más detalles sobre él y de lo significativo que resultado que se sepa su historia.

"Mi vida ha sido sobrevivir, siempre sin hacer daño a nadie" Angie, dice que prefiere que le digan a sí porque su nombre le trae malos recuerdos de su infancia. Eligió su nuevo alias en honor a su abuela, una persona que le enseñó muchas cosas como tejer hamacas y de quien mantiene en sus recuerdos con mucho cariño. Tiene nueve hermanos y dice recordar con mucho cariño a su madre Micaela Córdova Bernal, a la cual también extraña.

Tiene actualmente 36 años, pero desde los seis salió de su casa en Nacajuca, Tabasco y se aventuró en un tráiler que lo llevó hasta la zona del Lago de Texcoco. Recuerda que el chofer le dio un billete, que en ese entonces valía diez pesos, con los que compró un refresco y dos pesos de galletas de animalitos. Lleva 10 años viviendo en Tláhuac, pero en su andar ha pasado por Tamaulipas, Nuevo León y Salamanca, en Guanajuato, donde vivió varios años en un asilo llamado San Vicente. Ahí trabajó, estudió la primaria y descubrió su gusto por la lectura ya que “devoraba” los libros de Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila y otros autores.

"Feliz con cinco pesos"

"Soy feliz con cinco pesos". "Un peso de tortilla, un peso de chilito y creo que, no es maldad si me acerco a una cocina, les pido que me regalen un poquito de sal y si me encuentro un limón, ya me hago dos tacos, me sobran dos pesos más para comprarme un Tag o un Zuko, consigo agua de las gasolineras y me hago una botella de refresco y con eso aguanto todo el día en lo que junto mis latas y mis botellas y me siento feliz.

"La tristeza la llevo por dentro, hay cosas que el cerebro nunca olvida, pero dice un dicho ‘ni le hagas tanto caso a tu motor, ni a tu cerebro, porque éste con éste se pelean cada rato, dale por su lado a cada quien y sigue moviendo el esqueleto".

Contó que hace dos años se quedó dormido y del cansancio no se dio cuenta de que llovía y granizaba. Cuando se percató, sus cobijas estaban empapadas y en ese tiempo tenía una herida en el muslo, ya que defendió 50 pesos que se había ganado en el día de otras personas que se lo querían quitar.

A pesar de las circunstancias se levantó y comenzó a juntar botellas de pet, afortunadamente logró recolectar varios kilos y venderlos muy temprano. Sacó 60 pesos con los que se compró unos Chetos, una atole de amaranto y se metió a un café internet para ver una película de la India María "El Coyote Emplumado". -"Me reí a más no decir", a lo que el encargado le preguntó: -¿Estás bien? -¡Estoy feliz! Estoy empezando la mañana y la vida me está bendiciendo y todavía me quedan 30 pesos.

La canción que le da fuerzas todos los días es una llamada “Con las alas rotas” de la cantante y compositora Prisma y de la cual Angie interpretó con mucho sentimiento algunas estrofas. "Gracias por hacerme sentir que aún vivo y soy parte de la sociedad" "¡No me rajo! He sido feliz a pesar de tantas vivencias y experiencias, si extraño a mi familia, de repente llega la noche y me llega la nostalgia".

Así es como Angie explica que son pequeñas cosas las que le dan motivos para seguir en su día a día. "La vida es bella, es hermosa, estamos pasando una situación muy difícil, pero debemos unirnos… si todavía queda un huequito de espacio, se los digo, ando solito, pero gracias por esa muestra de cariño por hacerme sentir que aún vivo y soy parte de la sociedad. "No es para hacerme famoso, simplemente para que sepan que los de abajo le sufrimos y le rascamos para ‘sacar la chuleta’, como yo digo, yo sé que todos en este momento buscamos sacar adelante a familias, enfermos, pero simplemente poner la mejor cara ante el mundo, sonríele a la vida que la vida te sonríe siempre".

¿Se reunirá con su familia?

Miguel Ángel dijo que sus familiares saben que no quiere regresar a Tabasco, pero piden poder hablar una vez más con él.

“Quisiéramos que por lo menos hable con mi madre y prácticamente con nosotros. Yo sé que no quiere saber nada, pero no hay problemas, pero por lo menos que le dé una explicación a mi madre”, dijo uno de ellos.