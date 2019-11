Histórico: Logran recrear la técnica para extraer el azul maya

Los mayas no solo dieron muestras de su conocimiento a través de la astronomía y las matemáticas, sino que su arte también dio testimonio de sus técnicas para la elaboración de pigmentos; que en Europa alcanzaban altos precios, como es el caso del color azul.

El azul maya, de acuerdo con investigadores, es un pigmento excepcional cuya técnica de elaboración ha despertado el interés de los expertos y la búsqueda de la planta Indigofera suffruticosa o añil, cuyos tallos y hojas darían origen a este color.

Hecho histórico: reproducen el azul maya

A través de Facebook, el escultor Luis Manuel May Ku compartió que logró reproducir esta técnica y lograr el azul maya.

“¡Hemos logrado extraer el azul del ch’oj!!! (Añil, Indigófera suffruticosa Mill)”, afirmó May Ku en su perfil de la red social, cuyo logro se viralizó.

Aspectos del logro alcanzado esta semana por un equipo que reprodujo la técnica para elaborar el azul maya. Fotos de Internet ❮ ❯

Se trata de un trabajo que duró un año de investigación, según compartió el propio escultor. El proyecto inició en 2018 con la búsqueda de la planta que produce el color. En diciembre se lograron obtener las primeras semillas y a inicios de 2019 se adquirió la primera plantación, en la aldea de Xunan Cab y Casa de la Cultura.

Con ayuda de pobladores de Cobá (Tulum), May Ku vio consumado el proyecto esta semana con el pigmento en sus manos. Para esta empresa el escultor contó con la colaboración de Justino May (guardián de la planta), Natanael Vela, Lorenzo Vela, Raúl May, Noé Chimal; los propietarios de Aldea Maya Xunáan Kab, Leopoldo Chimal, Hilaria Chooc y sus hijos Arturo y Carlos; además de Alma Valencia Arana.