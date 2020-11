Holbox, el paraíso con una de las playas más bonitas del Caribe Mexicano

Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) Foto de la isla de Holbox.- Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ❮ ❯

Holbox es un destino ubicado en Quintana Roo que todo viajero debería visitar. Esta pequeña isla ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de un descanso pleno.

Sus hermosas playas de suave oleaje y mar azul turquesa lo han catapultado a la fama como uno de los destinos más bonitos para visitar año con año.

Cómo llegar a Holbox

Para llegar a Holbox desde Mérida lo puedes hacer en automóvil tomando la ruta de la autopista con destino Mérida-Cancún y siguiendo la desviación señalada hacia ese destino. Otra opción es abordando la línea de transporte directa al puerto de Chiquilá. El costo del boleto del autobús varía entre $400 y $500, dependiendo del día y horario de salida.

Una vez en el puerto de Chiquilá podrás encontrar lanchas y el ferry que cruza hacia la isla de Holbox (Tiempo estimado 20 minutos) y cuyo costo es de $200 por persona.

También puedes considerar rentar un auto y dejarlo en alguno de los estacionamientos adaptados en Chiquilá. El precio de la estancia varía dependiendo del día u horas que lo dejes allá.

En Holbox

Una vez que llegas a la isla te darás cuenta que no existe sistema de transporte tradicional, sino carritos de golf que son adecuados como taxis para moverte a donde tú quieras. El precio, como todo taxi, dependerá de la zona de la isla a la que quieras ir.



No dudes en caminar por sus calles de arena. Si no llevas muchas cosas, puedes emprender la caminata del embarcadero hasta el centro de la isla, la cual como tal no es muy grande y podrás recorrerla por completo si te animas a rentar una bicicleta o bien, alguno de los carritos de golf que se ofrecen.



Una vez en el centro disfruta de los colores, olores y los sabores de la isla. Ya sea que pruebes un helado para refrescarte, una breve comida en alguno de los varios restaurantes que podrás encontrar en el lugar y claro, la famosa pizza de langosta para el deleite de tu paladar.



Actividades acuáticas para disfrutar

Definitivamente el mar te cautivará. Al estar protegido por un banco de arena, la profundidad de sus aguas es baja y su oleaje suave. Aquí puedes disfrutar de estar tendido en un camastro disfrutando de la brisa y el sonido del mar o bien, refrescarte en sus cálidas aguas.

Para los más aventureros existe la posibilidad de disfrutar de actividades como:

kitesurfing; windsurfing; paseos en kayak o paddleboard en el mar y a través de los manglares; snorkel y pesca con mosca.

Adicional a los anteriores, puedes contratar actividades como paseos en lancha para disfrutar de los alrededores de la isla, nadar con el tiburón ballena (mayo-septiembre) o bien, si eres lo suficientemente afortunado podrás observar la bioluminiscencia.

Lugares imperdibles de Holbox

Isla Pájaros. Es un pequeño islote localizado en la Laguna Yalahau, refugio de una gran diversidad de aves, como pelícanos, pájaros de fragata, ibis blanco, patos, garzas, cigüeñas y flamencos en ciertas temporadas. Es una área protegida por lo que no se permite el acceso a pie, solamente es posible observar desde el mirador.

Yalahau. Se localiza a 30 minutos en lancha de Holbox, es un hermoso ojo de agua dulce rodeado de manglares y una exuberante vegetación que es posible admirar desde lo alto del mirador. Según la leyenda sus aguas poseen propiedades curativas por lo que se le conoce como “fuente de la eterna juventud”.

Isla Pasión. Es una pequeña isla ideal para relajarse y disfrutar el sol y el mar en total contacto con la naturaleza, está rodeada de bancos de arena en donde es posible disfrutar de una relajante caminata.

Cabo Catoche. Este sitio combina naturaleza e historia, con una exuberante vida marina que la convierte en el lugar ideal para practicar la pesca y el snorkel. Aquí se encuentran los vestigios arqueológicos de Ekab y Boca Iglesia, el primer templo católico construido en México.

El Corchal. Es un ecosistema totalmente inundado que está repleto de árboles de corcho, razón a la que debe su nombre. Este lugar alberga una de las poblaciones más grandes de jaguares en México. Otras de las especies que se pueden observar son pumas, ocelotes, venados, jabalíes, monos y una gran cantidad de aves. Está ubicado en el poblado de Solferino a 25 km de Holbox.

Vida nocturna



La vida nocturna en la isla es simple pero entretenida. No esperes encontrar discotecas como en las grandes ciudades, más bien, recorre los pequeños bares pintorescos para disfrutar de la música en vivo y el gran ambiente de cada uno de ellos.



Además si buscas cenas románticas, sin duda encontrarás un rincón en algún establecimiento que lo hará inolvidable para después, caminar por uno de los cielos más estrellados que podrás ver en tu vida, sin duda, una experiencia única.



Anímate y disfruta de Holbox, un auténtico paraíso en el Caribe Mexicano.

