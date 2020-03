Hombre dice tener coronavirus, afirmar que no salió de viaje; nadie le cree

MÉXICO.— En redes sociales la etiqueta #LordNeumonía se ha hecho tendencia, luego de que varios usuarios desmintieran la supuesta enfermedad de un hombre.

David Jassan Rosas, ahora conocido como #LordNeumonía, comenta en un video que le diagnosticaron coronavirus, y que él no salió de viaje por lo que el contagio fue local.

Sin embargo, internautas han desmentido lo dicho por el hombre, tachando este "aviso" como un video alarmista, y partidista, ya que el hombre mantiene una cercanía con el expresidente Felipe Calderón.

No, no está enfermo, así es su cara. Esa cabecera no es de hospital, no tiene oxígeno ni canalización ni medicamento alguno. Este está enfermo pero del cerebro, como todos los contagiados de #Borolavirus #LordNeumonía pic.twitter.com/5dpHKJ9Z3i — Pati González (@TuiteraMx) March 20, 2020

El hombre dice tener coronavirus y Neumonía

En un video que compartió en redes sociales, un hombre identificado como David Jassan, informa que el pasado 17 de marzo fue diagnosticado con coronavirus.

Asimismo, explica que es un contagio local, ya que el asegura que no ha salido de viaje como en la mayoría de los casos de personas que han dado positivo al COVID-19.

Pero el hombre se encarga de mostrar que su cuadro es aún más grave, pues menciona que tiene neumonía (para confirmarlo, tose frente a la cámara).

“No he viajado a ningún país, fue contagio local. Se los digo porque he estado oyendo que solo las personas que viajan se contagian, que no ha habido contagios locales, yo soy el vivo ejemplo de que sí”, explicó David a través de un video.

JAJA JAJA 🤣

No había visto el falsísimo video de #LordNeumonía (#DavidJassan, compa del Borolas).

"Mi caso es más grave de lo normal" pero no está entubado con oxígeno ni respira con dificultad.

No tiene idea de cómo luce alguien con neumonía.

QUÉ RISAAApic.twitter.com/c1ZdR3vots — Pati Peñaloza (cuenta PERSONAL) (@patipenaloza) March 20, 2020

El termina diciendo que está internado en un hospital porque cree que “está más grave de lo normal”.

Antes de finalizar alerta a todos para minimizar el contagio de coronavirus.

“Tengo neumonía, estoy internado en el hospital. Creo que es más grave de lo normal mi caso, pero el mensaje más bien es para parar el contacto entre personas lo más rápido posible para minimizar esto y no se llenen más camas como en Italia y España. Bueno que Dios los bendiga”, asevera el hombre.

Cómo siempre, más rápido cae un hablador que un cojo.



Así resultó la más nueva reciente adquisición del #Borolavirus, conocido como #LordNeumonia 😅😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/SfF7dIs0Ga — Marius! 😎✌️ (@act_just) March 20, 2020

Nadie le cree y exponen su amistad con Felipe Calderón

Pese a la "alarmante" situación que dice estar pasando y sus ganas de hacer conciencia entre los usuarios de redes, solo provocó las burlas, críticas y el enojo.

Su video fue considerado como un material falso y alarmista además de no tener idea de como es tener neumonía.

Algunos usuarios comentaron: “no tiene idea de cómo luce alguien con neumonía, que risa”, “lo más divertido es que ni siquiera está en un hospital”.

El que no había salido del país. Por no contar la cama de hospital hecha de madera y la foto con el expresidente @FelipeCalderon. #DavidJassan #LordNeumonia #COVID19mexico pic.twitter.com/fDiOwDSibP — Luis Moreno Flores (@LuisMorenoF_) March 20, 2020

Incluso especialistas mencionaron que para lo que él dice tener, debería estar usando una mascarilla para que le suministrara oxígeno. Además no se tiene información oficial que confirme el grave caso del hombre.

Por último, varios usuarios no perdieron el tiempo para exponer fotografías de #LordNeumonía al lado del expresidente Felipe Calderón.- Con información de El Gato Político.

#LordNeumonia

Yo sospecho que estos dos son 🌈, es demasiado coincidencia que estén juntos para todo lados.

Los modelos se adaptan a las demandas del cliente. pic.twitter.com/C7SexKPaNG — René Zeballos 🇲🇽. (@Ceballos129) March 20, 2020

#LordNeumonia

Es indispensable que se legisle para sancionar a las personas o grupos que elaboren y/o difundan Fake News. El daño que provocan a la sociedad es sumamente dañino, de encono y división y que a la larga puede destruir a la sociedad misma. pic.twitter.com/o2Ay0N71rn — 🦁Gustavo🦅,🇲🇽🏳️‍🌈 (@reytavo2019) March 20, 2020

También podría interesarte: Cadena de Whatsapp del estado de emergencia en México es falsa

Síguenos en Google Noticias