Hombre que abusó de su hijastra saldría libre, piden acciones a la Fiscalía

El hashtag #ElVioladorEresTú volvió a ser tendencia en México la tarde de este viernes, luego de que la a organización civil Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) alertara de la posible liberación de un hombre que presuntamente abusó de su hijastra de 8 años, en la Colonia Playa del Sur (en Puebla).

De acuerdo con la información, la familia de la menor presentó una correspondiente denuncia el pasado 18 de mayo, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación CDI 505/2020/UDS.

Sin embargo, José Antonio C.L., a quien se le señala como responsable de la agresión a la pequeña, fue detenido por la policía por el delito de desorden público, por lo que sería liberado este viernes.

Ante esto, usuarios en redes sociales urgieron a la Fiscalía de Puebla a tomar cartas en el asunto y revisar la carpeta de denuncia para imputar los cargos de abuso al agresor.

En entrevista con el diario El Cambio, la familia de la menor dijo tener miedo de que el hombre sea liberado, toda vez que han recibido amenazas de su parte tras la detención, pues José Antonio es conocido drogadicto y hombre “de bandas”.

Además, la familia dijo temer por la vida de la madre de la menor agredida, y sus otros dos hijos (también menores de edad), por lo que también han insistido ante la fiscalía revisar la denuncia para imputa los cargos al agresor.

Los usuarios tomaron las redes sociales e incluso han llenado las redes sociales de la fiscalía con el mensaje: “Si hoy la @FiscaliaPuebla no actúa frente a la denuncia que consta en la CDI 505/2020/UDS y detiene al presunto agresor de una niña de 8 años, este puede huir”.

Lo anterior como una manera de presión hacia las autoridades para que el crimen no quede impune.

