Hombre que mató a sus hijos por QAnon, elegible para pena de muerte

MÉXICO.- Matthew Taylor Coleman, de 40 años, acusado de matar a sus dos hijos en las playas de Rosarito, Baja California, podría enfrentar la pena de muerte con los cargos que se presentaron este miércoles por la Corte Federal de Estados Unidos, al sur de California.

El hombre fue acusado de llevarse a Rosarito a los dos menores, de 2 años y diez meses, para matarlos en un caso que ocurrió el 9 de agosto. Coleman fue detenido mientras intentaba cruzar la garita de San Isidro.

Coleman enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado de dos estadounidenses por lo que, por ley, es elegible a pena de muerte.En próximas fechas, el Fiscal General decidirá si la solicita o no a las autoridades federales.

“No hay palabras para describir el dolor que envuelve a la comunidad cuando un niño es asesinado”, manifestó sobre el caso el fiscal federal interino, Randy Grossman.

Se espera que el imputado comparezca ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en el centro de Los Ángeles.

El hombre habría matado a sus hijos alegando que "era la única forma de salvar al mundo". Se inspiró en teorías de la conspiración de QAnon e Illuminati.

Matthew Coleman Indicted for Allegedly Killing Kids Over QAnon Theories, Eligible for Death Penalty https://t.co/JKNv7iq2O0