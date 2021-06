Hombre se toma con humor el quedar varado tras las lluvias en Monterrey

MONTERREY.- Baltazar Quiroz se viralizó en por tomarse con buen humor el quedar varado en su auto cuando se dirigía a trabajar durante la tormenta de esta mañana en el Área Metropolitana de Monterrey.

La historia de Baltazar se dio a conocer por una entrevista en vivo con Telediario. Ahí entre risas y bromas contó que circulaba sobre la calle Movimiento Obrero en el municipio de Santa Catarina, pero por el nivel del agua decidió no arriesgarse y dio reversa, pero el motor se apagó.

“Se mató…a penas me iba a dar la vuelta de repente ya no jaló… yo venía para acá dando la vuelta y vi que varios carritos sí pasaron y dije ‘na yo mejor me regreso’ y donde me regresé se apagó"