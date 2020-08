Hombre usa a su hija de ''cono'' para ganarle el paso a una conductora

Una mujer no pudo contener su sorpresa e indignación al ver que un hombre hizo que su hija se bajara del vehículo para colocarse delante de la camioneta de la conductora y así “ganarle el paso” en una fila de autos.

De acuerdo con información de Excelsior, los hechos ocurrieron en el Puente Internacional Juárez-Lincoln en Nuevo Laredo (Tamaulipas), donde según la conductora le cedió el paso a un conductor, quedando “uno a uno” con el auto que venía detrás.

Utiliza a su hija de "cono"

No obstante, a este último le pareció que sería buena idea bajar del auto a su hija, de unos 10 años, para que ésta se pusiera frente a la camioneta de la mujer y bloquearle el paso para que no se adelantara.

“¿Ese es el ejemplo que le das a tu hija?”, le increpa la mujer al conductor, quien le grita a su hija que se quede ahí.

Este video que ha sido en redes sociales muestra a un hombre que utiliza a su hija como ‘cono’ para meterse a la fila en su coche pic.twitter.com/qAzH3w3hUh — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2020

“El ejemplo que tú le das también”, responde el hombre, antes de subir nuevamente el cristal del vehículo.

Te puede interesar: Joven mujer pierde a su bebé cuando se dirigía al Centro de Salud de Ticul

Aunque el vídeo no muestra si el hombre logró su cometido, en redes sociales el clip se hizo viral causando la indignación de los internautas, quienes no pudieron dejar de notar la propia “sonrisa de satisfacción” de la niña, quien al parecer no sería la primera vez que ayuda a su papá de esta forma.

Esa es una perversa, un mounstruo construida desde pequeña, víctima de sus padres, no dudo que la de la iniciativa haya sido ella, con esa misma actitud que ella muestra yo dejo rodar mi carro de forma normal, para ayudar a su cara de satisfacción. — Audi Rodríguez (@Audi_Rodriguez) August 20, 2020

Pues... No veo a la niña con cara de obligada, la veo antes que está a punto de cagarse de risa jajajajaja, si en verdad la obligó vale, se pasó, si es truco de los dos... JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJAKAJAJA — Usaka Rokujou (@usaka_rokujou) August 20, 2020