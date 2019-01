Homicidios en Tláhuac por pelea control de droga 

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Los homicidios dolosos que de manera constante se han registrado de noviembre pasado a la fecha en la zona identificada por las autoridades de investigación como el “triángulo del sur”, que comprende las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, están relacionados con la disputa que sostiene Luis Felipe Pérez Flores, “El Felipillo”, hijo del fundador del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, con una célula delictiva proveniente del Estado de México.

De acuerdo con información que las autoridades locales han recabado, con base en las ejecuciones ocurridas en la zona mencionada, el grupo del Estado de México, compuesto por colombianos y mexicanos, pretende quedarse con los puntos de venta de todo el corredor de Valle de Chalco, las sitios turísticos de Xochimilco y los que se encuentran en la frontera con Iztapalapa, lugares que “El Ojos” dominó por más de 10 años.

Esta situación incrementó los homicidios dolosos en el sector, los cuales tienen un factor común: las víctimas tenían antecedentes penales e incluso eran investigadas por su participación en la venta de drogas al menudeo; en este sentido, la procuraduría local tiene como principal hipótesis que las muertes son venganza porque los narcomenudistas no se han alineado con el grupo foráneo.

En la zona, a partir de la nueva administración en la Ciudad de México, se sostiene un intercambio de información con el Estado de México, a fin de identificar a los grupos que se han agredido. En este sentido, se dio a conocer que en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac son donde los homicidios han repuntado hasta 7% en los últimos tres meses, en comparación al mismo periodo del 2016 y 2017.

Cártel de Tláhuac

Los trabajos de inteligencia de las autoridades locales han identificado sólo al remanente del Cártel de Tláhuac, liderado por “El Felipillo”, quien es el principal generador de la violencia; mientras que el grupo perteneciente al Estado de México no está plenamente identificado, pero los reportes preliminares indican que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para inhibir esta situación, desde la semana pasada en las zonas limítrofes entre la Ciudad de México y la entidad mexiquense se han incrementado los patrullajes en los que participan elementos de la Policía Federal y del Ejército; el objetivo es frenar las ejecuciones y detener a “El Felipillo”.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Jesús Orta Martínez, adelantó que el trabajo conjunto y coordinado ya se está dando en aquella zona, para disminuir de manera inmediata la actividad criminal en el “triángulo del sur.”

“Para el tema de delincuencia organizada [es necesario el apoyo federal], eso es un acuerdo y va desde la parte de inteligencia e información hasta la operativa, con patrullajes. De hecho, se acordó con la Federación que las zonas limítrofes de la Ciudad con el Estado de México, Hidalgo y Morelos se dé con patrullajes acompañados por el gobierno federal, estamos hablando la Sedena, Marina y Policía Federal”, detalló.Además, cuestionó el actuar de otras administraciones en el combate a esa problemática que fue creciendo en la Ciudad.

“Tenemos mecanismos de inteligencia bastante avanzados y robustos, creemos que no se estaban utilizando para estudiar este fenómeno o no se quería hacer, no lo sé. Me resisto a pensar eso, teniendo los recursos que ya conocí que tenemos, los agentes de inteligencia, las cámaras y que estamos actuando en varios frentes obteniendo información y planeando acciones que van a dar resultado”, puntualizó Orta Martínez.- David Fuentes