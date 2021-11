Hoteleros de Q. Roo exigen medidas para frenar la violencia en el Estado

Tras el ataque que conmocionó a cientos de turistas en un hotel de Puerto Morelos, cerca de Cancún, donde dos personas perdieron la vida y una más resultara herida, empresarios que conforman la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, exigieron a las autoridades restaurar la seguridad de ese polo turístico.

A través de un comunicado de esa asociación se recordó los dos últimos ataques ocurridos en Q. Roo donde se han visto involucrados el hotel Hyatt Ziva en Puerto Morelos y bar "La Malquerida" en Tulum donde una influencer extranjera perdió la vida.

La situación de seguridad que se vive actualmente en Q. Roo, derivado de las peleas entre grupos criminales por la venta de drogas, ya es grave y es necesario la intervención de las autoridades para disminuir la violencia para evitar una mayor afectación al turismo que aún se está recuperando después de la pandemia del Covid-19.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el primer trimestre de 2021 se han registrado 15 homicidios en Puerto Morelos y 60 en Tulum, derivado en gran parte por el enfrentamiento de grupos criminales dedicados a la venta de drogas.

Un día después de los hechos ocurridos en Puerto Morelos, un nuevo vídeo vio la luz. En éste se puede ver el momento en que las personas que se encontraban en la playa huyen tras escuchar las detonaciones de arma de fuego. El vídeo de circuito cerrado del hotel, capta cómo varios sujetos con armas largas irrumpen en las instalaciones del hotel.

Mike Sington, huésped del hotel, pudo grabar algunos momentos después del ataque donde dos personas perdieron la vida. En el hilo de Twitter que el usuario compartió en esa red social se puede ver cómo personal del hotel y otros huéspedes se resguardan del peligro.

En otros vídeos se ve una congregación de gente en lo que sería la recepción del hotel esperando instrucciones. Además, comparte fotografías de bloqueos en algunas puertas con objetos y sillas para evitar que los agresores entren a ciertos lugares.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ