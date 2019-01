“Huachicoleros” sabotean de nuevo el ducto principal de Pemex, denuncia AMLO

En momentos en que las redes sociales, particularmente en Twitter, se inundan de críticas y mensajes en contra del desabasto de gasolinas en varias entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hace unos minutos de un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco de Pemex.

Se trataría de la cuarta ocasión que los llamados “huachicoleros” dañan ese punto de abastecimiento de hidrocarburos de la paraestatal, según denunció en un evento público en Morelos, y posteriormente en Twitter el jefe del Ejecutivo federal,

La acusación la hizo pública durante la firma del decreto para que toda la papelería de la administración federal tenga impresa la leyenda “2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata Salazar” en homenaje a su vida, obra, valores y legado, durante un acto en Ayala, Morelos.

Durante su discurso de más de 48 minutos, el presidente López Obrador reveló que el nuevo ataque al principal ducto de gasolina en el país fue saboteado hoy por cuarta ocasión, y además que en el puerto de Veracruz ya comenzó la descarga de gasolina importada para abastecer el mercado nacional.

“Se robaban 65 mil millones de pesos, un promedio de 800 pipas diarias, porque en Pemex mantenían abiertos los ductos e incluso había un sistema de distribución paralelo de gasolina robada, todo contabilizado por (la Secretaría de) Hacienda. No lo permitimos, se acabó el ‘huachicoleo’, arriba y abajo”, indicó.

“Nos quieren boicotear de no combatir este flagelo, este robo. Cada vez hay más vigilancia y habra más. Nos apoyan la Marina, el Ejército, la Policía Federal y el pueblo. Abrimos el ducto mayor, el de Tuxpan-Azcapotzalco, que desgraciadamente de nuevo fue saboteado, y por malos manejos del gobierno anterior, dependemos de la compra de gasolina en el extranjero. Compramos 600 mil barriles diarios (de gasolina) y entran por Tuxpan”, precisó el Presidente.

En los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos hay unos 25 buques tanque que, según las declaraciones de López Obrador, ya descargan hidrocarburos en el sistema de Pemex Logística, lo que hasta ayer no lo podían hacer debido a que no había espacio en las terminales de almacenamiento que no han movido su producto desde hace dos días.

La terminal de almacenamiento de Tuxpan, donde aguardan nueve barcos, está diseñada para trabajar con poliductos, no con camiones cisterna o pipas, y en este momento es el principal problema que se tiene porque las llenaderas fueron diseñadas para mover cuando mucho hasta 20% del producto por ruedas.- Carlos F. Cámara Gutiérrez