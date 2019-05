Huawei defiende a Apple

Director de firma china se opone se castigue a su rival

CIUDAD DE MÉXICO.— En medio de la tormenta que vive Huawei Technologies Co. por el veto del presidente Donald Trump, el fundador de la compañía china, Ren Zhengfei, aseguró que saldrán adelante y se pronunció en contra de que Pekín ponga represalias a Apple.

El empresario no sólo defendió a la compañía creada por Steve Jobs, sino que la elogió al decir que Apple es su maestro.

En entrevista, Ren descartó que el gobierno chino vaya a castigar a su rival.

“Eso no sucederá, en primer lugar. Y en segundo lugar, si eso sucede, seré el primero en protestar. Apple es la compañía líder mundial. Si no existiera Apple, no habría internet móvil, sino existiera Apple para ayudar a mostrarnos el mundo, no veríamos la belleza de este mundo. Apple es mi maestro, está a la vanguardia en frente de nosotros. Como estudiante, ¿por qué debería ir contra mi maestro? Nunca haría eso, expresó el empresario.

Por otro lado, con un todo desafiante, Ren cuestionó las sanciones que Huawei ha recibido de Estados Unidos y criticó a Trump por haber dicho que el caso podría ser parte del acuerdo comercial que negocia con China.

De acuerdo con Bloomberg, el comportamiento imperturbable de Ren se resquebrajó por solo un momento de la entrevista.

“Estados Unidos nunca nos han comprado productos”, dijo molesto el director de Huawei.— Forbes