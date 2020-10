''Hueca'' la denuncia de Porfirio

Mario Delgado: “Es un acto de desesperación”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a dirigir a su partido, Mario Delgado, desestimó la denuncia que interpuso su adversario en esta contienda, Porfirio Muñoz Ledo, y la calificó de “hueca”.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado aseguró que esta denuncia es un acto de desesperación y de distracción por las acusaciones que han hecho contra Muñoz Ledo, que son bastante fuertes y a las que debe hacerles frente.

“Ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no tiene nada. Es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción por las acusaciones que le han hecho bastante graves al diputado Muñoz Ledo. Yo creo que tiene él que hacerle frente a esas acusaciones”.

Mario Delgado se dijo tranquilo con esta denuncia, afirmó que la afrontará y seguirá convocando a la unidad.

Reiteró que Muñoz Ledo ya no puede estar activo y en territorio y ya no puede cumplir siquiera con su responsabilidad como diputado federal, pues ya no acude a las sesiones de San Lázaro.

“Porfirio ya no puede cumplir ni siquiera por su responsabilidad como diputado federal, ya no puede venir y un dirigente de Morena tiene que estar en el territorio. Tiene que estar recorriendo constantemente el país”, acusó Mario Delgado.

Adelantó que este fin de semana va a estar en dos o tres estados más que no ha visitado, aún no define cuales, pero “vamos a seguir trabajando estando con la gente, estando con la militancia. Un buen dirigente escucha siempre a la gente y hay que recorrer todo el país, hay que reorganizar a nuestro partido. Necesitamos energía, necesitamos poner a Morena en movimiento”.

