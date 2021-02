Hugo López-Gatell con Covid-19: crónica de un contagio anunciado (memes)

El nombre del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, luego de que el llamado zar del coronavirus en México, anunciara a través de Twitter que dio positivo a Covid-19.

Varios internautas cuestionaron sobre la veracidad sobre la enfermedad del epidemiólogo, pues consideran que su trabajo ha respondido más al gobierno e intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dice Gatell que tiene COVID19, lo dudo. A estos no hay que creerles aunque tengan los pelos de la burra en la mano. Es fin de semana, esperemos al lunes, es muy pronto para saber las negras intenciones de @lopezobrador_ .

Otros consideran que es una especie de “distracción” ante las constantes críticas a la Cuarta Transformación, entre el mal manejo de la pandemia y la reciente candidatura de Félix Salgado Macedonio, por la gubernatura de Guerrero; que tan cuestionada e incómoda ha sido para el Presidente.

Yo no le creo al subsecretario Hugo López Gatell sobre su positivo de COVID-19. Todo es una farsa armada como todo lo que hace la 4T para distraernos de todas las porquerías que hacen y que cada vez nos hacen avanzar más a un precipicio del que no tenemos escapatoria. Me dueles🇲🇽