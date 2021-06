López-Gatell: Idea de niños con cáncer sin medicamentos se usa con fines "golpistas"

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de salud, se volvió tendencia luego de que se viralizó una entrevista en la que dijo que las protestas de los padres de los niños con cáncer, que acusan de falta de medicamentos, son parte de una campaña casi “golpista” de la derecha internacional,

Te puede interesar: Niña de 4 años halla muerta a su hermanita de 7, las dejaron solas

Los niños con cáncer quieren dar un “golpe de Estado”, dice @HLGatell. Y sus interlocutores no sólo no se lo cuestionan sino que asienten pic.twitter.com/sYQdOHEX3S — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) June 28, 2021

La declaración ocurrió durante una entrevista con Chamuco TV en el Canal 22, el subsecretario expresó que:

“Esta tipo de generación de narrativas de golpe se ha conectado en Latinoamérica con Golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta suerte de simpatía en la ciudadanía mexicana, casi golpista”.

La declaración se posicionó como “trending topic” en Twitter con la etiqueta “imbécil”.

El subsecretario @HLGatell nos hace una advertencia a tiempo.



Los niños con cáncer quieren hacer un golpe de estado en contra de @lopezobrador_.



WTF! pic.twitter.com/8IwDxQAtkl — vampipe ⍨ (@vampipe) June 28, 2021

Acusan de falta de medicinas para niños con cáncer

Por su parte, este lunes la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., denunció que los medicamentos oncológicos que autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) se comprometieron a abastecer en diferentes hospitales del país para este fin de semana no llegaron, por lo que no descartan más manifestaciones.

Hasta el momento mantendrán la reunión semanal programada para el miércoles.

Omar Hernández Ibarra, presidente de la asociación, señaló que el pasado 23 de junio el director del Insabi, Juan Ferrer, así como Alejandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, se comprometieron a que este fin de semana llegarían claves de medicamentos a hospitales donde hicieran falta; sin embargo, no sucedió.

Protestaran por falta de medicamento

En consecuencia, el padre de familia adelantó que se prevén acciones de protesta esta semana.

"Todavía no sabemos las acciones que vamos a implementar. No es justo, ya parece una tomadura de pelo, nos prometen una cosa y no cumplen. "No podemos seguir así, hasta ahorita la reunión del próximo miércoles sigue en pie, pero debemos ver con todos los padres de familia si están de acuerdo en que continúe o qué es lo que haremos, podríamos llevar a cabo manifestaciones, pero todavía se tiene que dialogar", explicó.

Los de Mérida, entre los hospitales con desabasto

Hernández Ibarra reiteró que el miércoles 23 de junio el gobierno se comprometió a que los medicamentos oncológicos llegarían el 26 de junio a hospitales en Veracruz, Ixtapaluca, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Chihuahua pero, de acuerdo con un monitoreo que ellos llevan a cabo, no arribaron.

"La asociación está conformada por al menos 50 padres de familia, todos nuestros hijos tienen cáncer. De hecho se hicieron cambios porque antes había gente de la oposición que nos apoyaba y eso hizo que la sociedad se preguntara si nuestra demanda era buena, por eso decidimos que no daríamos cabida a nadie ajeno para evitar que nuestras exigencias se conviertan en botín político. Con todo y las mesas de reunión con las autoridades nos salen con la misma tomada de pelo, hacemos monitoreo y vemos que no cumplieron con el abasto de medicamentos".

El presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., recordó que la Ssa les mostró las lista de compras de medicamentos, pero hizo hincapié en que en estas hacía falta la ciclofosfamida; además, afirmó, se percataron de que las compras a realizarse serían parciales, a diferentes países y en tiempos variados, lo que impide que el esquema de tratamiento de los menores de edad se realice de manera integral, como lo indican sus médicos tratantes.

"Ya son más de dos años en los que las madres, padres y otros familiares de niñas y niños con cáncer hemos buscado la interlocución adecuada que nos lleve a resolver nuestro problema. "Hemos asistido a más de 20 reuniones con funcionarios, quienes se han comprometido, cada vez, resolver nuestra demanda, sin que sus palabras hayan sido cumplidas. Estamos decepcionados, hartos, cansados y mermados económica y emocionalmente, pero no dejaremos de alzar la voz", concluyó.