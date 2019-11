Huracanes migran por “alberca caliente” en el Atlántico

CIUDAD DE MÉXICO.- Una “alberca caliente”, que va desde las costas del Golfo de México hasta las costas de África, está presente actualmente en el océano Atlántico durante la mayor parte del año.

“Es una franja de agua superficial del mar, con una temperatura que sobrepasa los 28.5 grados Celsius”, apunta Priyadarsi Debajyoti Roy, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) galardonado con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2016.

