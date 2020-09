CIUDAD DE MÉXICO.- La SRE aseguró que el Gobierno de México dará puntual seguimiento a las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos; que se habrían dado en los centros de detención migratoria en Irwin, Georgia y El Paso, Texas, en Estados Unidos, bajo control de ICE.

La cancillería detalló que el Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto con la organización que denunció una serie de histerectomías (extracción del útero o parte de éste), sin el consentimiento de pacientes hispanohablantes. Además acusaron de negligencia médica al centro por no poner en práctica medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19.

En otro tema, agregó que el Consulado de México en El Paso, Texas, ya mantiene contacto con una ciudadana mexicana y su abogada, para brindarle el apoyo consular necesario, ante los señalamientos de abuso sexual por parte de agentes de ICE en El Paso.

Cabe destacar que si bien la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió investigar las denuncias, en México el titular de la SRE, Marcelo Ebrard no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

If true, the appalling conditions described at an ICE detention facility — including allegations of mass hysterectomies performed on immigrant women — are a staggering abuse of human rights. @DHSOIG must immediately investigate these allegations. https://t.co/Rkr3yLt54r