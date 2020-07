Identifica Sedena a grupo autor de vídeos del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (AP y El Universal).— El número de homicidios en México aumentó durante la pandemia de coronavirus, incluido un repunte de 9.2% en los asesinatos de mujeres, de acuerdo con cifras del gobierno publicadas ayer lunes.

Los datos oficiales de la primera mitad de 2020 muestran que los homicidios subieron 1.9 por ciento, a 17,982, respecto de los 17,653 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Los activistas temían desde hace tiempo que el confinamiento de familias generaría un aumento en los asesinatos de mujeres, y de hecho así ocurrió, de 448 en el primer semestre de 2019 a 489 en el mismo periodo de este año.

Algunos expertos, en tanto, tenían esperanzas de que la cuarentena impuesta debido al coronavirus limitaría la actividad de las organizaciones de narcotráfico, una de las principales causas de la violencia en el país, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó ayer lunes un análisis en el que señala que un perturbador vídeo en el que aparecen hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación y que fue publicado en internet la semana pasada es genuino, y fue visto unas 16 millones de veces en pocos días.

La Sedena indicó que el vídeo muestra una fila de 75 miembros de ese cártel del narcotráfico vestidos con uniformes estilo militar con una docena de camionetas pickup blindadas, un cañón antiaéreo, 9 ametralladoras, 10 fusiles de francotirador calibre 0.50, seis lanzagranadas y 54 fusiles de asalto.

La dependencia señaló que el vídeo deja ver evidencia de “adiestramiento tipo militar” y la fecha de su publicación pudo ser elegida para que coincidiera con el cumpleaños del líder del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera, el viernes 17 de julio.

El vídeo al parecer fue grabado cerca de la frontera entre los estados de Jalisco y Guanajuato y muestra a un “grupo élite” formado en 2019 de sicarios del cártel que fueron vinculados con ataques a la policía, pero que al parecer no han usado los vehículos blindados en combate ni han atacado directamente a las fuerzas federales. Muchas de las camionetas tienen blindaje de chapa de acero soldado, torretas y troneras para disparar. Algunas lucían las iniciales del CJNG.

El Ejército dijo que “por el armamento, medios de transporte y equipo empleado, se advierte la utilización de recursos económicos sin restricciones, provenientes de las ganancias obtenidas en actividades ilícitas”.

Si bien otros cárteles de la droga han publicado vídeos exhibiendo su enorme arsenal, el Ejército Mexicano dijo que el grupo mostrado en el vídeo del CJNG es el único en su tipo.

La secretaría también mencionó que el cártel pudo haber grabado ese y otro vídeo “en respuesta” a la sugerencia de otro capo del narcotráfico de que podría pedirle ayuda al Cártel de Sinaloa para combatir al de Jalisco.

Por el control

El CJNG está luchando contra el cártel de Santa Rosa de Lima por el control del estado de Guanajuato.

En un vídeo publicado en junio, José Antonio Yépez, líder del de Santa Rosa, habló acerca de aliarse con el Cártel de Sinaloa para luchar contra la incursión del CJNG. Esa guerra de poder ya convirtió a Guanajuato en el estado más mortífero de México.

Fue en ese estado donde hombres armados irrumpieron en un centro de rehabilitación a principios de julio y mataron a por lo menos 27 personas. Esos homicidios no se incluyeron en las cifras publicadas ayer lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló en su informe que la tasa de incremento de los homicidios ha disminuido un poco. Pero es probable que el persistente nivel elevado en los asesinatos atraiga aún más atención sobre la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar una confrontación directa con los cárteles. El mandatario prefiere atender los problemas sociales como la pobreza y el desempleo que, dice, contribuyen al crimen organizado. Los efectos de la pandemia sobre la delincuencia fueron variados y en algunos casos no están claros. Las autoridades reportaron un aumento de 12.1% en los casos de tráfico de drogas a nivel de calle durante el primer semestre del año, pero no quedó claro si eso se debió a que hubo menor tránsito en las calles debido al coronavirus, lo que pudo haberle facilitado a la policía la detección de las ventas de droga.

La pandemia sí parece haber generado un fuerte descenso en algunos tipos de delitos. Debido a que mucho menos personas están transportándose en autobuses, los asaltos a pasajeros del transporte público bajaron 45.1% durante los primeros seis meses del año, y los secuestros disminuyeron 37.3% respecto del mismo periodo de 2019. Otros tipos de robos también descendieron.

El PresidenteEstrategia sin cambio

El presidente López Obrador asegura que no variará estrategia contra crimen.

”A portarnos bien”

Al considerar que los vídeos del CJNG, con armas de alto poder, son una herencia de pasadas administraciones, AMLO aseguró que no va a variar su estrategia contra la delincuencia y seguirá llamando a portarnos bien.

Del Nuevo Testamento

“Sigo llamando a todos a portarnos bien, que sean abrazos y no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano, el ojo por ojo, el diente por diente, eso está en el Antiguo Testamento, en el nuevo testamento es otra doctrina, yo me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, si a esas vamos, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos”, expresó.