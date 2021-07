Iglesia católica no avala uso lúdico de la mariguana

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara despenalizar el uso lúdico de la mariguana, la Arquidiócesis Primada de México exhortó a los padres de familia a redoblar esfuerzos con el cuidado y guía de sus hijos a fin de evitar que tomen el camino de las adicciones.

En su editorial del semanario “Desde la Fe”, la jerarquía católica consideró que la nueva ley “abre las puertas” a las adicciones.

La Iglesia argumentó que las leyes deben proteger el desarrollo de la persona antes que el de la personalidad, en virtud de que la personalidad es un desarrollo de la persona. “Si no cuidamos de la persona, vanos serán los esfuerzos por lograr una personalidad conveniente y en cambio favorecerá a una personalidad autodestructiva”.

“Así que suena paradójico que, en aras de una supuesta libertad, la ley propenda hacía una esclavitud, la esclavitud del consumo, pues ninguna adicción es fácil de superar. Esto sin contar los daños a la salud de la persona que el consumo de la mencionada droga puede generar”, subrayó.

El texto exhortó a los legisladores a que piensen en el bien común y en el bien de los menores de edad al momento de emitir la legislación correspondiente.

Por último, afirmó que para un cristiano cualquier adicción es un hábito que termina alejando de Dios a la persona, aquella que, acobardada con la vida, ha confiado en la trampa del consumo de sustancias.

Contexto

Después de que la SCJN declarara inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la marihuana, la Cofepris será la encargada de otorgar permisos individuales para el autoconsumo de esta sustancia.

La decisión de la Corte significa que las personas que tramiten un permiso podrán consumir mariguana de forma legal, aunque bajo ciertas restricciones.

Con ocho votos a favor, la Corte removió “el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC, así como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, con fines recreativos, respetando de esta manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, “la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas”. Es decir que para tramitar el permiso individual de autoconsumo es becesraio ser mayor de edad.

“En lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados”, señaló la ministra Norma Lucía Piña durante el debate.

El permiso no es para la importación, comercialización, suministro o cualquier otro acto de enajenación y/o distribución.

El uso lúdico de la marihuana no debe afectar a terceros, por lo que no deberá consumirse frente a menores de edad, ni en lugares públicos. No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas pajo los efectos de esta sustancia, ni realizar otra actividad que pueda poner en riesgo o dañar a otras personas.

Arzobispado San Luis Potosí

“Problemas de México no se arreglarán con jóvenes fumándose un porro”

Rechazo

La Iglesia católica potosina rechazó la resolución de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana en México.

”Aletargados”

Los jóvenes deben estar despiertos y activos, no aletargados por la droga, sostuvo el Arzobispado de San Luis Potosí.

Se los facilitan

“El fallo representa facilitar a quien no tenía acceso a esta droga a que se acerque sin miedo”, consideró en un comunicado.