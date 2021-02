Iglesias de Nuevo León darán sobres con ceniza para los fieles

MONTERREY.- A fin de evitar contagios del virus SARS-CoV-2, la Arquidiócesis de la Iglesia Católica de Monterrey, repartirá en los días previos al Miércoles de Ceniza, sobrecitos sanitizados para que los fieles se autoimpongan la ceniza, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Manuel de la O comentó que hoy habló con el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, para externarle la preocupación del personal de salud ante el próximo Miércoles de Ceniza, que será el 17 de febrero, ya que miles y miles de personas acuden a los templos católicos para que los sacerdotes les impongan la ceniza.

Agregó que el arzobispo le dio buenas noticias, pues informó que el sábado previo, el lunes o el martes, se estará repartiendo la ceniza en un sobrecito sanitizado con una pequeña oración para que las personas se autoimpongan la ceniza en su casa.

"Es una cosa que me parece extraordinaria; me dice hay algunas empresas que les piden y las van a apoyar de esta manera para que no acudan a las iglesias; hoy tenemos que hacerlo de una manera diferente", ante el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus.

Pide evitar reuniones por Super Bowl y 14 de febrero

El funcionario hizo un llamado para que la población evite reuniones con motivo del juego del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo domingo, cuando muchas personas acostumbran ver el partido en grupos de amigos o varias familias con carnes asadas y bebidas alcohólicas; lo mismo aconsejó para el Día del Amor y la Amistad, ya que la gente demuestra el afecto por medio de flores o algún pastel, pero en lugar de un regalo, ''pueden llevar a sus seres queridos la enfermedad viral''.