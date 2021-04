Fotos ganadoras del World Press Photo: la pandemia, un tema común

El fotógrafo mexicano Iván Macías ganó el segundo lugar de la categoría de Retrato en el World Press Photo. De su triunfo se enteró en redes sociales. "Cuando me compartieron la historia del Instagram. Fue una forma extraña de enterarme, pero me emocioné mucho por lograr ese premio”, dijo en entrevista con Milenio.

La imagen, el rostro de la doctora Katia Palomares, en el momento de su salida del hospital. “La doctora tenía toda la cara marcada: me impactó ver cómo tenía la piel, incluso abierta por el uso de la mascarilla para resguardarse del covid y seguir trabajando”, explicó el fotógrafo.

Una doctora se encuentra al final de su turno, las marcas dejadas por una máscara protectora y gafas protectoras claramente visibles en su rostro, en la Ciudad de México, México.- Foto de Iván Macías Rosa Luzia Lunardi (85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia de ancianos Viva Bem, São Paulo, Brasil.- Mads Nissen Fátima y su hijo preparan una red de pesca en un barco en la bahía de Khor Omeira, Yemen.- Pablo Tosco Un curioso león marino de California nada hacia una máscara facial en el sitio de buceo rompeolas en Monterey, California, Estados Unidos. Ignat, un hombre transgénero, se sienta con su novia María en San Petersburgo, Rusia.- Oleg Ponomarev Un hombre y una mujer no están de acuerdo sobre la remoción del Monumento a la Emancipación, en Lincoln Park, Washington DC, Estados Unidos.- Evelyn Hockstein Foto de Bruno André Ferreira Deporte, individual: Escalador de troncos (Adam Pretty) Georg sube a una pila de troncos mientras se entrena para practicar el búlder, en Kochel am See, Baviera, Alemania. El búlder consiste en escalar en pequeñas formaciones rocosas y cantos rodados de no más de seis metros de altura, sin cuerdas. Naturaleza, serie: Palomas de la pandemia: una historia de amor (Jasper Doest) 'Dollie' entra para posarse en la puerta del balcón, donde aprovecha el punto de vista más alto para comprobar si puede entrar en la cocina, en Vlaardingen, Países Bajos. Una pareja de palomas asilvestradas se hizo amiga de la familia del fotógrafo, que estaba aislada en su apartamento de Vlaardingen (Países Bajos) durante la pandemia Historia fotográfica del año: Habibi (Antonio Faccilongo) Habibi, que significa "mi amor" en árabe, narra historias de amor con el telón de fondo de uno de los conflictos más largos y complicados de la historia moderna, el palestino. La fotógrafa pretende mostrar el impacto del conflicto en las familias palestinas y las dificultades a las que se enfrentan para preservar sus derechos reproductivos y su dignidad humana. Naturaleza individual: Rescate de jirafas de una isla inundada (Ami Vitale) Una jirafa de Rothschild es trasladada a un lugar seguro en una barcaza construida a medida desde una isla inundada de Longicharo, en el lago Baringo, en el oeste de Kenia. Marion (24), que tiene cáncer metastásico, abraza a su hijo Ethan (7) en presencia de Peyo, un caballo utilizado en terapia asistida por animales, en la Unidad de Cuidados Paliativos Séléne del Centre Hospitalier de Calais, en Calais, Francia.- Jeremy Lempin Noticias generales, serie: Paraíso perdido (Valery Melnikov) Azat Gevorkyan y su esposa Anaik son fotografiados antes de salir de su casa en Lachin, Nagorno-Karabaj, el último distrito que fue devuelto al control de Azerbaiyán tras la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. El conflicto entre las etnias armenia y azerbaiyana por la disputada región de Nagorno-Karabaj, en el sur del Cáucaso, se reanudó en septiembre, tras una pausa de 30 años. Medio ambiente, serie: Pantanal en llamas (Lalo de Almeida) Los bomberos combaten un incendio en la granja de São Francisco de Perigara, en Brasil, que alberga una de las mayores poblaciones de guacamayos jacinto. Cerca del 92% de la superficie de la granja, dedicada en su mayor parte a la conservación, quedó destruida por el fuego. Casi un tercio de la región brasileña del Pantanal -el mayor humedal tropical del mundo y las praderas inundadas, que se extienden por unos 140.000 a 160.000 kilómetros cuadrados- fue consumida por los incendios en el transcurso de 2020 In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Antonio Faccilongo, Getty Reportage, part of a series titled Habibi, which won the World Press Photo Story of the Year award and the first prize in Long-Term Projects category shows Lydia Rimawi lies on her sofa in Beit Rima, near Ramallah, Palestinian Territories, on Dec. 20, 2018. Her husband Abdul Karim Rimawi was arrested in 2001 and sentenced to 25 years in prison for involvement in the assassination of Israeli tourism minister Rehavam Ze'evi. The couple have a son, Majd, who was born as a result of IVF in 2013. In 2014, Abdul Karim was fined around US$1,500 for smuggling his semen from prison, and deprived of family visits for two months. (Antonio Faccilongo, Getty Reportage, World Press Photo via AP) Deporte, serie: Los que se queden serán campeones (Chris Donovan) Dion Brown, junior de los Jaguars, con su novia Lakenya Thomas mientras ven un partido del equipo junior en un gimnasio casi vacío, en Flint, Michigan, Estados Unidos. El equipo de baloncesto Flint Jaguars de Flint (Michigan, EE UU) encarna los esfuerzos por fomentar la estabilidad, alentar el apoyo mutuo y fortalecer el espíritu comunitario en una ciudad que lucha por sobrevivir. In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Natalia Kepesz, part of a series titled Niewybuch, which won third prize in the Portraits Stories category, shows Mateusz practices swimming with a weapon, at a summer military camp in Mrzezyno, Poland, on August 7, 2020. (Natalia Kepesz, World Press Photo via AP) In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post, part of a series titled Port Explosion in Beirut, which won first prize in the Spot News Stories category, shows An injured man stands near the site of a massive explosion in the port of Beirut, Lebanon, while firefighters work to put out the fires that engulfed the warehouses after the explosion, on August 4, 2020. (Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post, World Press Photo via AP) In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Jaime Culebras titled New Life, which won third prize in the Nature Singles category, shows The eggs of a Wiley's glass frog, Nymphargus wileyi, hang on the tip of a leaf in Tropical Andean cloud forest, near the Yanayacu Biological Station, Napo, Ecuador, on July 25, 2020. (Jaime Culebras, World Press Photo via AP) In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Karolina Jonderko, part of a series titled Reborn which won second prize in the Long-Term Projects category, shows A reborn doll lies packed, and ready to be sent to a new 'parent', in Olesnica, Poland, on April 29, 2015. The package includes a birth certificate and set of baby clothes. The box-opening ritual is important for many new doll owners, who often film the moment and share it on social media. (Karolina Jonderko, World Press Photo via AP) In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by John Minchillo, Associated Press, part of a series titled Minneapolis Unrest: The George Floyd Aftermath, which won third prize in the Spot News Stories category, shows Protesters raise their fists in defiance outside a burning fast-food restaurant near the precinct station of the officers who arrested Floyd, in Minneapolis, Minnesota, USA, on May 29, 2020. (John Minchillo, Associated Press, World Press Photo via AP) In this image released by World Press Photo, Thursday April 15, 2021, by Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post, part of a series titled Port Explosion in Beirut, which won first prize in the Spot News Stories category, shows Abdullah Dalloul walks in the ruins of his former home on August 14, 2020, which was destroyed by the blast in the port of Beirut, Lebanon. Following the explosion, he and his family squatted in the damaged building with no water or electricity. (Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for The Washington Post, World Press Photo via AP) ❮ ❯

Por su parte, la protagonista nunca imaginó que su retrato llegara tan lejos. “Fue un gran impacto porque no me imaginé que mi rostro acabara en un concurso. Me emociona porque representa a todo el personal médico que está laborando, para aquellos que estamos tras las máscaras y que al quitárnoslas nadie se daba cuenta de cómo terminábamos en ese entonces, el año pasado”.

Un abrazo, la foto ganadora

La imagen ganadora de todo el certamen también estuvo marcada por la pandemia de coronavirus. La tomó el danés Mads Nissen. La tituló “Primer abrazo”. Representa a una mujer abrazada por una enfermera en Brasil en agosto.

La imagen recoge uno de los momentos más especiales de la pandemia, en el que Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, recibe un abrazo de la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem de São Paulo, en Brasil, el 5 de agosto de 2020.



El instante, capturado por el fotógrafo danés, es una “imagen icónica de la covid-19” y “conmemora el momento más extraordinario de nuestras vidas, en todas partes”, según el miembro del jurado y fotógrafo Kevin WY Lee, que vio en la fotografía “vulnerabilidad, seres queridos, pérdida y separación, desaparición pero, lo que es más importante, también supervivencia, todo en una imagen gráfica”.

Habibi, una historia de amor en medio del conflicto



La Historia del Año fue "Habibi", del fotógrafo italiano de documentales Antonio Faccilongo, que relató desde el punto de vista humano una historia de amor ambientada en uno de los conflictos más largos y complicados de la historia, la guerra israelí-palestina.

Este trabajo, reporta la agencia EFE, fue definido como “una obra maestra” y “una historia de lucha humana en el siglo XXI”, en palabras de Ahmed Najm, miembro del jurado, quien consideró que “muestra otro lado del largo conflicto contemporáneo entre Israel y Palestina ".



La historia de narración digital “Reconstruyendo siete días de protestas en Minneapolis después de la muerte de George Floyd” (Holly Bailey, Matt Daniels y Amelia Wattenberger) ganó el World Press Photo Interactivo del Año.



Este trabajo ofrece una “imagen completa de la primera semana de protestas” en Minneapolis (EE.UU.) tras el asesinato del afroamericano Floyd a manos de un oficial de policía y es una pieza que “hace un uso sin precedentes del contenido generado por el usuario y combina y mapea 147 videos de transmisión en vivo”.