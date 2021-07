“Víctima, no testigo”

Imprecisos unos señalamientos de la FGR: Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “En esa investigación estoy en calidad de víctima, no en calidad de testigo”, aseguró la periodista Carmen Aristegui en su programa sobre el comunicado que emitió la Fiscalía General de la República sobre el caso Pegasus.

Tras haberse revelado que el sistema Pegasus habría sido empleado en México para espiar en 15 mil teléfonos de periodistas, activistas y políticos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ordenó a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que puedan tener equipos de software para intervenir comunicaciones resguardar toda la información relacionada con la contratación de Pegasus y otros semejantes.

La institución señaló en un comunicado que, derivado de una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió el exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, realizó una serie de diligencias y cateos periciales, en los que la periodista Carmen Aristegui participó como testigo. Al respecto, la periodista indicó que al leer el documento de la Fiscalía quedó “en shock” por la forma en que fue citada.

“Preciso el tema de que en mi calidad de víctima hemos podido presentar la denuncia, ratificarla y en la medida de lo que hemos podido hacer, darle seguimiento a lo largo de estos años... Yo en esa investigación estoy en calidad de víctima, no en calidad de testigo. Yo estoy colaborando como lo haría cualquier víctima que interpone una denuncia y que quiere saber porqué fue víctima de espionaje”.

“Cuando leí el comunicado de la FGR me causó un shock en un primer momento, ya cuando lo leí pues estoy en condiciones de hacer estos comentarios y precisiones… fue inapropiado que la FGR haya puesto mi nombre en ese boletín de esa manera, dado que estoy en esas carpetas en calidad de víctima de espionaje y no en calidad de testigo, permítame subrayarlo, no fue cuidadoso quien redactó ese punto en la comunicación y digamos que poner mi nombre en ese comunicado fue una imprudencia y ya, ahí lo dejamos, yo espero que eso no me ponga en zona de riesgo o algo por el estilo”, refirió.

Niega participación

Indicó que ella no ha participado en alguna diligencia o cateo “como lo sugiere el comunicado el día de ayer”, y señaló que el tema no debería tener más trascendencia, pero que tenía que hacer esas precisiones.

Por otro lado, señaló que la comunicación de la FGR “no precisó que la primera parte de la investigación está relacionada con Tomás Zerón de Lucio y su papel en la AIC y la presunción de que se usó Pegasus desde ahí para espiar a las víctimas denunciantes, es una línea de investigación obligadísima”.

La FGR reveló que realizó un cateo en las instalaciones de la empresa KBH TRACK, propiedad del israelita Uri Emmanuel “A” y administrada por Víctor “R”, la cual fue utilizada por la firma israelí NSO Group, dueña del software Pegasus.

“Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, sentenció.