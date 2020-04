Impulsan acuerdo

Empresarios del país presentan un plan de 70 puntos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El sector privado siente frustración “por la falta de respuesta” del gobierno federal a la crisis, sin embargo busca un acuerdo nacional y desarrolló 70 propuestas para afrontar la situación actual, “sin meterse en política ni moverse por ocurrencias”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

“De lo que se trata es de que las personas tengan empleo en la etapa de recuperación, por ello se diseñan acciones por estado para una recuperación rápida, por eso se tienen fórmulas concretas para apoyar a las empresas; la banca ofrece diferimientos de pago; las inmobiliarias hacen descuentos en los pagos de rentas; hay 70 iniciativas formalizadas”, comentó el empresario durante una vídeoconferencia.

“El faltante todavía es que el gobierno federal entienda esa desesperación de las empresas, de todos los mexicanos y empresarios que estamos unidos tratando de encontrar una solución, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos diciendo que no se hace nada porque el gobierno federal no apoya a pymes o mipymes”, explicó.

En la reunión digital en la que participaron más de 4 mil 500 empresarios de todo el país, entre ellos los líderes de la máxima cúpula empresarial, Salazar Lomelín dijo que necesitan reaccionar ante la inacción de la autoridad, “pero se necesita que haya unidad, y los líderes de los 12 organismos del sector privado seguirán con el mandato de seguir al frente de las diversas asociaciones, confederaciones y cámaras”.

“Preocupadísimos”

En respuesta a la cantidad de preguntas y críticas que recibió durante la videollamada; ante la frustración y desesperación que hay por la crisis actual sobre el hecho de que empresarios de Jalisco decidieron representarse por su cuenta; sobre las peticiones de elevar el tono contra el gobierno, dijo:

“Estamos preocupadísimos del encono que ha tomado la sociedad… No queremos meternos en una situación política, no queremos meternos en una caja de resonancia de ninguna frustración política de nadie ni de nada”, afirmó.

Los empresarios explicaron en su conferencia virtual algunas acciones concretas que están llevando al cabo para ayudar en la lucha contra el coronavirus, como la promoción de donaciones, las recaudaciones de fondos y los apoyos a concursos de innovación.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que impulsan 50 cursos de capacitación en línea para comerciantes y que están desarrollando dos aplicaciones móviles.

Una de ellas está enfocada a introducir a las compañías más pequeñas en el comercio y el pago electrónico, y la otra ayudará a localizar farmacias y centros de salud desde el teléfono.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), Vicente Yáñez, indicó que está en marcha una cadena de alivio económico.

Ese mecanismo considera la protección de empleados directos e indirectos, horarios especiales de apertura para colectivos de riesgo, una negociación sobre el pago de alquileres con los inquilinos y la priorización de la liquidez de las pymes involucradas en la cadena productiva nacional.

“Débiles programas del gobierno”

España apoya a empresas en México ante los “débiles programas del gobierno”.

De la embajada

“El gobierno de España ofrece apoyo a las empresas con capital español en territorio mexicano ante los programas débiles de la administración federal para afrontar la crisis del nuevo coronavirus”, indicó ayer Álvaro Pastor, consejero Económico y Comercial de la Embajada.

Varios programas

El diplomático español mencionó varios programas creados especialmente para combatir la actual crisis sanitaria por el Covid- 19 durante un evento virtual de la Cámara Española de Comercio (Camescom) en México, que agrupa a 6,500 empresas en el territorio nacional, donde contribuyen con cerca de un millón de empleos.

