Impulso a jóvenes y mujeres

Funcionario da a conocer las claves de una secretaría

CIUDAD DE MÉXICO (Por Elia Baltazar, corresponsal de Diario de Yucatán/AEE).— La nueva Secretaría del Bienestar tendrá tres claves fundamentales: crear políticas de economía para los jóvenes, abrir espacios donde las mujeres puedan asumir protagonismo económico y siempre tomar en cuenta el medio ambiente, dijo el director general del Instituto Nacional de Economía Social, Juan Manuel Martínez Louvier.

El funcionario, quien participó en la presentación del libro “Sociedad civil y bien común: hacia una nueva articulación del mercado, el Estado y la sociedad civil”, del teólogo y sacerdote Juan Carlos Scannone, dijo que esos tres ejes son los que el nuevo gobierno toma en cuenta para transformar el marco normativo de la que fue la Secretaría de Desarrollo Social.

En el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, donde este 22 de enero Scannone tuvo como invitado a Martínez Louvier, el funcionario destacó también el propósito de las autoridades federales de reconfigurar la estructura de la propiedad social de la tierra, que hasta ahora ha sido “masculina”.

Martínez Louvier habló también del propósito de lanzar programas enfocados en los jóvenes.

“El futuro no está en los jóvenes, ya nos rebasaron, son el presente y tenemos un gran déficit con ellos”, dijo. Por eso “necesitamos crearles políticas de economía social brutalmente potentes, atrayentes y apasionantes”.

También comentó que hace falta que las mujeres tengan protagonismo en la economía, por lo que se fomentará la generación de mecanismos en donde sean protagonistas. “Creemos que el planeta entre más femenino, mejor”, dijo.

Agregó que la riqueza natural del país es protagonista en sus planes para esta administración, debido a que México es uno de los países con más biodiversidad en el mundo, y se debe trabajar para que esto no cambie.

“¿Cómo hacer que una zona natural protegida sea productiva y que la gente viva dignamente de ello? No se puede de otra manera que con economía social”, afirmó.

Juan Manuel Martínez Louvier aprovechó para comentar que recibió la economía social del país con un retraso de seis años, debido a la mala gestión y corrupción de la administración pasada.

Puso como ejemplo la explosión del ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo. “Tenemos que ver cómo vamos a llegar a toda esa gente de ahí”, afirmó. Y cuestionó la situación del país frente al hecho de que “alguien consideres siquiera darle a un niño un recipiente para que lo llene de gasolina en una fuga”.

El funcionario afirmó que, más allá de buscar culpables, debemos preguntarnos como mexicanos “¿qué hemos hecho para que esto sea un medio de vida?”.

Dijo que esta situación también se debe a que los proyectos que se han llevado a cabo en el pasado sólo están pensados para lo que dura la convocatoria, pero no se plantea ir más allá para dejar resultados a largo plazo, situación que planea cambiar como titular del INAE.

Por su parte, el padre Scannone habló de la necesidad de que la economía esté al servicio de la persona humana y no al revés, pues no se trata de esclavizar al hombre para lograr una acumulación por la acumulación misma, sino para el bien común, para crear trabajo.

Es un escándalo que una sociedad mayoritariamente cristiana sea la más inequitativa de todo el planeta, consideró.

La inequidad, según el papa Francisco, es la raíz de todos los males sociales. Inequidad es una desigualdad injusta. Esa brecha que se da en América Latina, no se da ni en América del Norte ni en Europa.

Por eso, una de las razones de su obra y de la intervención del papa es que tomemos conciencia de eso para cambiarlo. Debemos tomar conciencia de la importancia que tienen las instituciones intermedias que conforman la sociedad civil: empresas, sindicatos, movimientos sociales y populares, universidades; para que el mercado sea eficiente, pero orientado al bien común para beneficio de todos. No absolutizando el mercado como un fin, sino usándolo como un instrumento con regulación de la sociedad civil.

Recordó qu el papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate decía que si solo se da la lógica del Estado y la lógica del mercado, sin darse una lógica de la mutua confianza, del mutuo reconocimiento del don, no basta, porque tiende a pervertirse si no está el sentido de solidaridad, de reconocimiento recíproco, y por lo tanto de confianza básica, propia de la sociedad civil y del Estado.

Por eso el papa dice que tiene que ser la sociedad civil la que tira del mercado y del Estado para ponerse al servicio del bien común.

De acuerdo con la presentación, el lubro propone una sana relación entre las lógicas del mercado, del Estado y del don –cuya sede principal es la sociedad civil–, sin que cada una de esas dimensiones pierda su propia autonomía relativa.

“No solamente plantea dicha nueva articulación en el nivel teórico, sino que la muestra en nuevas praxis sociales, sobre todo en el nivel local y micro, pero con proyecciones posibles tanto nacionales como continentales y globales. Un camino viable parece ser la coordinación en red de tantas iniciativas fecundas”.

Fue el propio papa Francisco quien exhortó a los autores: “El desafío al que responder es el de trabajar con valentía para ir más allá del modelo de orden social vigente, transformándolo desde dentro. Debemos pedir al mercado no solo que sea eficiente en la producción de riqueza y que asegure un crecimiento sostenible, sino que también esté al servicio del desarrollo humano integral. En esencia, debemos apuntar a ‘civilizar el mercado’ en la perspectiva de una ética amiga del hombre y de su entorno”.