IMSS: Incapacidad por covid en línea, ¿Cómo tramitarla?

Zoé Robledo confirmó que ya está habilitado el permiso Covid 3.0, con el cual se pretende cortar cadenas de contagio de Covid-19.

MÉXICO.— Este martes 11 de enero del 2022, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que ya se puede tramitar el permiso Covid 3.0 por internet, es decir, que nuevamente los derechohabientes podrán tramitar su incapacidad por Covid-19 a través de la aplicación IMSS Digital y el sitio web oficial del Seguro Social.

Asimismo, destacó que el trámite ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y tampoco requiere que la persona contagiada acuda a los servicios médicos del IMSS.

Zoé Robledo señaló que los distintos mecanismos implementados por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la finalidad de proteger a las y los derechohabientes, y de esa manera reducir el riesgo de contagio y romper cadenas de transmisión.

El director general del IMSS comentó que se garantiza la facilidad del cobro de incapacidad y los subsidios por este concepto, ya que quienes hicieron su trámite en línea, recibirán el depositado directamente a cuenta bancaria.

El IMSS informó sobre la disponibilidad del permiso Covid 3.0, mecanismo con el que se pretende realizar la automatización del trámite de incapacidad por Covid-19. De acuerdo con Zoé Robledo, siguiendo estos sencillos pasos, los derechohabientes podrán obtener su incapacidad o permiso.

Es importante mencionar que en caso de que al término de los días otorgados continúas con síntomas de Covid-19 deberás acudir al centro de Salud del IMSS que te corresponde para que un médico te valore y extienda otra incapacidad en caso de ser necesario.

De acuerdo con el comunicado del IMSS, la duración de la incapacidad o permiso Covid para quienes lo solicitan es de hasta siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva.

La disponibilidad del servicio para tramitar la incapacidad por Covid-19 se habría visto reflejada en redes sociales como una necesidad primordial para quienes se han contagiado y, desean evitar ser causantes del reciente aumento de contagios de la variante Ómicron.

De igual modo, internautas destacan que el tener habilitado el permiso Covid 3.0 ayudará a reducir los traslados que solían hacer las personas contagiadas y que representaba un peligro para la comunidad en general.

