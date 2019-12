IMSS lanza convocatoria de más de 8 mil plazas para médicos y enfermeras

MÉXICO. – El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la convocatoria abierta dirigida a doctores y enfermeras para ocupar un total de ocho mil 704 plazas; para el año 2020 se crearán otras 10 mil 794 con el fin de cubrir el déficit de personal médico en el país.

En conferencia de prensa, Robledo Aburto detalló que de las ocho mil 704 plazas disponibles en la convocatoria, para la cual el registro de aspirantes estará disponible del 2 al 16 de diciembre en la página web del IMSS y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; tres mil 718 serán para médicos especialistas; y mil para enfermeras.

En tanto que el resto, refirió el director del IMSS, serán dirigidas al área de urgencias; de las cuales dos mil 170 serán para médicos de especialidad; y mil 557 para el departamento de enfermería.

Señaló que, además, en el presupuesto aprobado para la institución de salud en el 2020 se incluyó la creación de 10 mil 794 nuevas plazas; de las cuales, cinco mil 196 serán para médicos del nuevo programa de hospitales de tiempo completo y para el servicio de urgencias; mil para especialistas, mil 546 para residentes y tres mil 52 para personal de actividades de limpieza e higiene.

Con ello, explicó, se espera pasar de 19 mil cirugías programadas a 64 mil en 37 hospitales, y de 521 mil consultas en 36 Unidades de Medicina Familiar a 898 mil solamente en los fines de semana.

“La falta de oferta de trabajo para médicos en México se puede constatar con que cada año egresan 16 mil médicos de escuelas y facultades, y el mercado laboral no está listo para absorber toda esa oferta, muchos se quedan en el desempleo; no porque no se requieran, sino porque no estamos contratando todo lo que nosotros requerimos”, apuntó.