IMSS pide cuidar la salud mental por la pandemia y el confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El IMSS llamó a la población a tomar acciones para cuidar su salud mental frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el confinamiento en casa.

Alejandro Córdova Castañeda, médico adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital Psiquiátrico “Dr. Héctor Tovar Acosta”, expresó que el impacto de la pandemia en la salud mental debe atenderse para que no se presenten factores de riesgo.

Los factores de riesgo más importantes, que generan frustración, son el miedo, ocio excesivo, aburrimiento, sensación de inutilidad y presencia de conflictos entre quienes viven juntos, precisó.

“Si no hacemos algo para proteger la salud mental en quienes antes no tenían alteración emocional se pueden presentar síntomas de ansiedad, inquietud, preocupaciones excesivas, sensación de taquicardia, sudoración, mareos, sensación de no ser uno mismo o de no estar en la realidad”, advirtió.