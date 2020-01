IMSS reitera que no hay desabasto de medicamentos oncológicos

MÉXICO.– No existe un desbasto de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues si bien puede haber recetas rechazadas, tendrían alcanzar 80 o 70 por ciento, señaló el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

“En términos generales no hay (desabasto). Una institución que otorga 200 millones de recetas siempre tiene algunos grados de porcentaje (de recetas rechazadas), pero en miles es uno por ciento. (…) No nos confiamos, ni dejamos de estar siempre al pendiente, pero una situación de desabasto a partir de estos casos no puede plantear así”, apuntó.